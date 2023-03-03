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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:47
2023-03-03T13:47
2023-03-03T13:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку