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ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 03.03.2023 (обновлено: 10:48 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/obstrel-1855544572.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:38
2023-03-03T10:48
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Макеевку

ВСУ выпустили по Макеевке пять снарядов калибра 155 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияУкраина
 
 
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