https://ria.ru/20230303/obstrel-1855544572.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:38
2023-03-03T10:38
2023-03-03T10:48
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Украина