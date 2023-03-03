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Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР

Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР

Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:57

2023-03-03T08:57

2023-03-03T08:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:20 - н.п. Красноармейск – н.п. Андреевка: выпущена 1 ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Помимо этого в 7.25 украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО по населенному пункту Харцызск.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс