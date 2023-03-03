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Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР
Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР
Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:57
2023-03-03T08:57
2023-03-03T08:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07:20 - н.п. Красноармейск – н.п. Андреевка: выпущена 1 ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Помимо этого в 7.25 украинские войска выпустили 6 ракет из РСЗО по населенному пункту Харцызск.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM по Андреевке в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM