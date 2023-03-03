Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/obstrel-1855521752.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска в 7.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:58
2023-03-03T07:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 7.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html
https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9be8010161b0a283604e3db385eab75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Ясиноватскому району ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Сотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами натовского калибра
07:02
Кроме того, украинские войска в 7.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Российский десантник о пресечении попытки прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР
03:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала