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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска в 7.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:58
2023-03-03T07:58
2023-03-03T07:58
специальная военная операция на украине
происшествия
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нато
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 7.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/donetsk-1855517983.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Ясиноватскому району ДНР