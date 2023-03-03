https://ria.ru/20230303/obstrel-1855506136.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в четверг в 23.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:38

2023-03-03T00:38

2023-03-03T00:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.30 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230303/dnr-1855505209.html

https://ria.ru/20230302/voennoplennye-1855501420.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато