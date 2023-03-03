Рейтинг@Mail.ru
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/obedinenie-1855729486.html
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению - РИА Новости, 03.03.2023
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные партии правого и левого толка должны объединиться, чтобы изменить ситуацию в стране. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:18
2023-03-03T18:18
в мире
молдавия
кишинев
россия
ион чебан
игорь додон
псрм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg
КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные партии правого и левого толка должны объединиться, чтобы изменить ситуацию в стране. "Чтобы добиться желаемых результатов, вся оппозиция - и слева, и справа - должна объединиться. Другого варианта нет", - заявил Додон в эфире телеканала GRT. По его словам, если оппозиция не сможет достигнуть консенсуса и объединиться, то ситуация в стране не изменится. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет антиправительственные акции протеста. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855615871.html
https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854852831.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8c894cef267a80c7bcccf84a2b1bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, ион чебан, игорь додон, псрм
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Ион Чебан, Игорь Додон, ПСРМ
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению

Экс-глава Молдавии Додон призвал оппозиционные партии правого и левого толка объединиться

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные партии правого и левого толка должны объединиться, чтобы изменить ситуацию в стране.
"Чтобы добиться желаемых результатов, вся оппозиция - и слева, и справа - должна объединиться. Другого варианта нет", - заявил Додон в эфире телеканала GRT.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Додон предупредил Молдавию о последствиях объявления России агрессором
Вчера, 13:37
По его словам, если оппозиция не сможет достигнуть консенсуса и объединиться, то ситуация в стране не изменится.
Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет антиправительственные акции протеста. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Участники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии Шор в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Жители Молдавии назвали зарубежного лидера, которому больше всего доверяют
28 февраля, 14:35
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИон ЧебанИгорь ДодонПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала