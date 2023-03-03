https://ria.ru/20230303/obedinenie-1855729486.html
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению - РИА Новости, 03.03.2023
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные партии правого и левого толка должны объединиться, чтобы изменить ситуацию в стране. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:18
2023-03-03T18:18
2023-03-03T18:18
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КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные партии правого и левого толка должны объединиться, чтобы изменить ситуацию в стране. "Чтобы добиться желаемых результатов, вся оппозиция - и слева, и справа - должна объединиться. Другого варианта нет", - заявил Додон в эфире телеканала GRT. По его словам, если оппозиция не сможет достигнуть консенсуса и объединиться, то ситуация в стране не изменится. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет антиправительственные акции протеста. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855615871.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, ион чебан, игорь додон, псрм
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Ион Чебан, Игорь Додон, ПСРМ
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии к объединению
Экс-глава Молдавии Додон призвал оппозиционные партии правого и левого толка объединиться