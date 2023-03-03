https://ria.ru/20230303/natsproekty-1855628708.html

Чернышенко отметил реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в Башкирии

Чернышенко отметил реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в Башкирии - РИА Новости, 03.03.2023

Чернышенко отметил реализацию нацпроекта "Наука и университеты" в Башкирии

Башкирия эффективно реализует мероприятия государственной программы научно-технологического развития и национального проекта "Наука и университеты" для... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:20

2023-03-03T14:20

2023-03-03T14:20

республика башкортостан

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Башкирия эффективно реализует мероприятия государственной программы научно-технологического развития и национального проекта "Наука и университеты" для качественного роста отраслей экономики, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Башкирия эффективно реализует мероприятия госпрограммы научно-технологического развития и национального проекта "Наука и университеты" для качественного роста отраслей экономики. Результат очевиден – республика занимает 4 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию", - сказал вице-премьер, его слова приводят в его аппарате. Он добавил, что правительство предоставляет регионам набор инструментов, с помощью которых они реализуют научно-технологический потенциал в кооперации с бизнесом, в Башкирии виден эффект от применения этих инструментов, разработки активно внедряются в промышленность. "Крайне важно, что в вузе Башкортостана обучаются студенты из дружественных стран. Они изучают наши технологии, потом внедряют их у себя на родине. Через них мы осуществляем экспорт отечественных разработок", - отметил Чернышенко. Ученые решают конкретные отраслевые задачи, например, в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" в лаборатории нефтепромысловой химии НОЦ осуществляется подбор отечественных химических реагентов и компонентов, которые уже сейчас замещают зарубежные аналоги в нефтяной отрасли и позволяют сократить стоимость ремонта скважин в условиях Крайнего Севера до 30%, уточнили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20230224/zubry-1854080754.html

https://ria.ru/20221209/laboratorii-1837379460.html

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика башкортостан, россия, дмитрий чернышенко