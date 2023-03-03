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Президент Венгрии заявила, что голосование по расширению НАТО пройдет в мае - РИА Новости, 03.03.2023
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19:16 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/nato-1855745937.html
Президент Венгрии заявила, что голосование по расширению НАТО пройдет в мае
Президент Венгрии заявила, что голосование по расширению НАТО пройдет в мае - РИА Новости, 03.03.2023
Президент Венгрии заявила, что голосование по расширению НАТО пройдет в мае
Парламент Венгрии около 17 мая может рассмотреть вопрос о приеме в состав НАТО Финляндии и Швеции, сообщила в пятницу журналистам в Праге находящаяся здесь с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:16
2023-03-03T19:16
в мире
венгрия
швеция
финляндия
каталин новак
виктор орбан
петер сийярто
нато
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ПРАГА/БУДАПЕШТ, 3 мар – РИА Новости. Парламент Венгрии около 17 мая может рассмотреть вопрос о приеме в состав НАТО Финляндии и Швеции, сообщила в пятницу журналистам в Праге находящаяся здесь с визитом президент Венгрии Каталин Новак. "Венгерский парламент мог бы провести голосование о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО около 17 мая… Я считаю оправданным расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. По моей информации, Венгрия не будет последней страной, принявшей решение о ратификации вступления", - цитирует венгерского президента сетевое издание České noviny. Турция также пока не ратифицировала документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО изначально значилось в расписании на неделе с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. В четверг в обновленном расписании парламента Венгрии голосование по вопросу расширения НАТО было назначено на неделю с 20 по 25 марта В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров со шведским коллегой в конце февраля заявил, что парламентская делегация в Стокгольм отправится в течение недели-двух.
https://ria.ru/20230302/nato-1855328705.html
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в мире, венгрия, швеция, финляндия, каталин новак, виктор орбан, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Каталин Новак, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО
Президент Венгрии заявила, что голосование по расширению НАТО пройдет в мае

Президент Венгрии Новак: парламент может рассмотреть в мае прием Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА/БУДАПЕШТ, 3 мар – РИА Новости. Парламент Венгрии около 17 мая может рассмотреть вопрос о приеме в состав НАТО Финляндии и Швеции, сообщила в пятницу журналистам в Праге находящаяся здесь с визитом президент Венгрии Каталин Новак.
"Венгерский парламент мог бы провести голосование о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО около 17 мая… Я считаю оправданным расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. По моей информации, Венгрия не будет последней страной, принявшей решение о ратификации вступления", - цитирует венгерского президента сетевое издание České noviny.
Французский политик, лидер движения Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО
2 марта, 12:37
Турция также пока не ратифицировала документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО изначально значилось в расписании на неделе с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. В четверг в обновленном расписании парламента Венгрии голосование по вопросу расширения НАТО было назначено на неделю с 20 по 25 марта
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров со шведским коллегой в конце февраля заявил, что парламентская делегация в Стокгольм отправится в течение недели-двух.
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В парламенте Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО
1 марта, 21:01
 
В миреВенгрияШвецияФинляндияКаталин НовакВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТО
 
 
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