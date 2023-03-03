Президент Венгрии заявила, что голосование по расширению НАТО пройдет в мае
Президент Венгрии Новак: парламент может рассмотреть в мае прием Финляндии и Швеции в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ПРАГА/БУДАПЕШТ, 3 мар – РИА Новости. Парламент Венгрии около 17 мая может рассмотреть вопрос о приеме в состав НАТО Финляндии и Швеции, сообщила в пятницу журналистам в Праге находящаяся здесь с визитом президент Венгрии Каталин Новак.
"Венгерский парламент мог бы провести голосование о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО около 17 мая… Я считаю оправданным расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. По моей информации, Венгрия не будет последней страной, принявшей решение о ратификации вступления", - цитирует венгерского президента сетевое издание České noviny.
Турция также пока не ратифицировала документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО изначально значилось в расписании на неделе с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. В четверг в обновленном расписании парламента Венгрии голосование по вопросу расширения НАТО было назначено на неделю с 20 по 25 марта
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после переговоров со шведским коллегой в конце февраля заявил, что парламентская делегация в Стокгольм отправится в течение недели-двух.