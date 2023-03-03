https://ria.ru/20230303/musor-1855679288.html

Возможность перерасчета платы за вывоз мусора введут в Подмосковье

Возможность перерасчета платы за вывоз мусора введут в Подмосковье - РИА Новости, 03.03.2023

Возможность перерасчета платы за вывоз мусора введут в Подмосковье

Жители Московской области смогут запросить перерасчет платы за вывоз мусора в случае временного отъезда из дома. Такой информацией поделился председатель... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:32

2023-03-03T16:32

2023-03-03T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Московской области смогут запросить перерасчет платы за вывоз мусора в случае временного отъезда из дома. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщил телеканал "360".Голубев указал, что для получения услуги необходимо будет предоставить документы, которые подтвердят отсутствие дома более пяти дней. Подойдут копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении, проездные билеты, счета за проживание в гостиницах и другие документы. Претендовать на перерасчет смогут собственники и зарегистрированные в квартире жители.Кроме того, для льготных категорий предоставят компенсации за коммунальные услуги. Такая функция доступна для многодетных семей, ветеранов, тружеников тыла, инвалидов боевых действий и других.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)