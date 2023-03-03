https://ria.ru/20230303/moskva-1855528911.html

В Москве началось обустройство двух новых участков будущего "Парка Яуза"

В Москве началось обустройство двух новых участков будущего "Парка Яуза" - РИА Новости, 03.03.2023

В Москве началось обустройство двух новых участков будущего "Парка Яуза"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству двух новых участков будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:11

2023-03-03T09:11

2023-03-03T09:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству двух новых участков будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, в этом году запланированы работы еще на четырех участках, на двух - вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда - они уже стартовали", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что сейчас проводится топографическая съемка, в скором времени специалисты приступят к вертикальной планировке территории, разработке траншей для прокладки электрокабелей. "В рамках проекта обновим дорожно-тропиночную сеть и сделаем инфраструктуру для различных групп посетителей - пешеходов, велосипедистов и бегунов. Вдоль Сухонской улицы появится веломаршрут, а со стороны Олонецкого проезда - беговой. Их соединят с вело- и беговыми дорожками на ранее благоустроенных участках, в итоге при желании там можно будет пробежать марафон в 42 километра, общая протяженность велодорожек составит порядка 20 километров", - рассказал Бирюков. По его словам, на двух участках будущего парка специалисты установят современные фонари с энергоэффективными светильниками, обновят покрытия детских и спортивных площадок, отремонтируют существующие мостовые переходы, вдоль берегов обустроят экотропы со смотровыми площадками, которые станут частью эколого-просветительского маршрута. На Сухонской улице приведут в порядок пространство для проведения мероприятий - сцену с лавочками для зрителей. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что до конца года планируется начать работы еще на двух участках будущего "Парка Яуза" - в пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы и на территории парка "Ростокинский акведук".

https://ria.ru/20230301/navigatsiya-1855120206.html

https://realty.ria.ru/20230110/park-1843823944.html

https://ria.ru/20221207/park-1836861452.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков