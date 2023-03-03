https://ria.ru/20230303/moskva-1855523489.html

Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ

Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ - РИА Новости, 03.03.2023

Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ

Возведение железобетонных конструкций началось в ходе строительства в Басманном районе спортивного комплекса по программе создания мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:07

2023-03-03T08:07

2023-03-03T08:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829812948_0:165:2731:1701_1920x0_80_0_0_dd578903b7ac68d191c1b32712a8efa6.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Возведение железобетонных конструкций началось в ходе строительства в Басманном районе спортивного комплекса по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В свою очередь, вице-президент компании-застройщика ГК "Гранель" Андрей Цвет, отметил, что реализация проекта будет иметь многоплановый эффект: это новые рабочие места, возможность заниматься спортом рядом с домом и создание условий для запуска новых проектов на благо столицы."Важно, что у застройщиков серьезная и ответственная роль в реализации программы. Лишь совместными усилиями государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и наиболее динамичное развитие как отдельных районов Москвы, так и мегаполиса в целом", – отметил Цвет.Уточняется, что спорткомплекс общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров появится на Малой Почтовой улице в Центральном административном округе Москвы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва