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Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ - РИА Новости, 03.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:07 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/moskva-1855523489.html
Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ
Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ - РИА Новости, 03.03.2023
Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ
Возведение железобетонных конструкций началось в ходе строительства в Басманном районе спортивного комплекса по программе создания мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:07
2023-03-03T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Возведение железобетонных конструкций началось в ходе строительства в Басманном районе спортивного комплекса по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В свою очередь, вице-президент компании-застройщика ГК "Гранель" Андрей Цвет, отметил, что реализация проекта будет иметь многоплановый эффект: это новые рабочие места, возможность заниматься спортом рядом с домом и создание условий для запуска новых проектов на благо столицы."Важно, что у застройщиков серьезная и ответственная роль в реализации программы. Лишь совместными усилиями государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и наиболее динамичное развитие как отдельных районов Москвы, так и мегаполиса в целом", – отметил Цвет.Уточняется, что спорткомплекс общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров появится на Малой Почтовой улице в Центральном административном округе Москвы.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: спорткомплекс на Малой Почтовой возводят по программе МПТ

© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Возведение железобетонных конструкций началось в ходе строительства в Басманном районе спортивного комплекса по программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Соглашение о строительстве спорткомплекса в рамках программы МПТ было подписано в прошлом году. В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей, после ввода в эксплуатацию на объекте будет создано 70 рабочих мест. Инвестор уже приступил к возведению железобетонных конструкций будущего спорткомплекса", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В свою очередь, вице-президент компании-застройщика ГК "Гранель" Андрей Цвет, отметил, что реализация проекта будет иметь многоплановый эффект: это новые рабочие места, возможность заниматься спортом рядом с домом и создание условий для запуска новых проектов на благо столицы.
"Важно, что у застройщиков серьезная и ответственная роль в реализации программы. Лишь совместными усилиями государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и наиболее динамичное развитие как отдельных районов Москвы, так и мегаполиса в целом", – отметил Цвет.
Уточняется, что спорткомплекс общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров появится на Малой Почтовой улице в Центральном административном округе Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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