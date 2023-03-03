Молдавия отдалилась от ЕС, заявил депутат Гагаузской автономии
Депутат Петров: Молдавия не только не стала ближе к ЕС, но и отдалилась от него
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Молдавия за последний год не только не стала ближе к Европейскому союзу, но и отдалилась от него, отметил в комментарии РИА Новости депутат Народного собрания (местный парламент) Гагаузской автономии, председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров.
Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
"Молдавия, несмотря на получение статуса кандидата в члены Европейского союза, за год не только не стала ближе к Европейскому союзу, но и отдалилась от него. Страна может оставаться в "предбаннике" неограниченное время. Решение о кандидатстве Молдавии - политическое и направлено, в первую очередь, против России, так как евроинтеграция - это часть антироссийской паутины Запада, в чем мы за эти 30 лет окончательно убедились. Нашей стране не дают полноценно взаимодействовать с ЕС экономически, так как это не нужно самому Евросоюзу", - сказал Петров.
По его словам, отдаление Молдавии от ЕС происходит по причине "полного несоответствия с декларациями о европейских нормах и правилах - от уровня благосостояния граждан, до уровня полноценного государственного управления".
Депутат напомнил, что центральные власти оказывают давление на политических оппонентов, преследуют оппозицию, не редки случаи ущемления прав национальных меньшинств, жителей Гагаузии и Приднестровья.
«
"Да и атака на свободу слова тоже происходит - закрываются телеканалы, в том числе русскоязычные, ограничивается доступ к информационным сайтам. Все это явно не соответствует заявленным властями Молдавии европейским стандартам и ценностям. В то же время евроатлантисты в нашей стране не дают развивать полноценное торгово-экономическое сотрудничества с ЕАЭС, пытаясь сделать Молдавию врагом России и Белоруссии и пресекая таким образом эффективные соглашения по деловым вопросам как между государствами, так и между частными структурами", - добавил Петров.
Политик обратил внимание на то, что жители Гагаузии с каждым годом "все больше убеждаются в правоте и непреложности своего выбора, сделанного в 2014 году на референдуме, в рамках которого в подавляющем большинстве высказались за вступление Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана".
Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.