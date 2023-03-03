https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855518792.html

Молдавия отдалилась от ЕС, заявил депутат Гагаузской автономии

Молдавия отдалилась от ЕС, заявил депутат Гагаузской автономии - РИА Новости, 03.03.2023

Молдавия отдалилась от ЕС, заявил депутат Гагаузской автономии

Молдавия за последний год не только не стала ближе к Европейскому союзу, но и отдалилась от него, отметил в комментарии РИА Новости депутат Народного собрания... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T07:17

2023-03-03T07:17

2023-03-03T07:17

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

евросоюз

таможенный союз

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 3 мар - РИА Новости. Молдавия за последний год не только не стала ближе к Европейскому союзу, но и отдалилась от него, отметил в комментарии РИА Новости депутат Народного собрания (местный парламент) Гагаузской автономии, председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" (Gagauz Halk Birlii) Виктор Петров. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. "Молдавия, несмотря на получение статуса кандидата в члены Европейского союза, за год не только не стала ближе к Европейскому союзу, но и отдалилась от него. Страна может оставаться в "предбаннике" неограниченное время. Решение о кандидатстве Молдавии - политическое и направлено, в первую очередь, против России, так как евроинтеграция - это часть антироссийской паутины Запада, в чем мы за эти 30 лет окончательно убедились. Нашей стране не дают полноценно взаимодействовать с ЕС экономически, так как это не нужно самому Евросоюзу", - сказал Петров. По его словам, отдаление Молдавии от ЕС происходит по причине "полного несоответствия с декларациями о европейских нормах и правилах - от уровня благосостояния граждан, до уровня полноценного государственного управления". Депутат напомнил, что центральные власти оказывают давление на политических оппонентов, преследуют оппозицию, не редки случаи ущемления прав национальных меньшинств, жителей Гагаузии и Приднестровья. Политик обратил внимание на то, что жители Гагаузии с каждым годом "все больше убеждаются в правоте и непреложности своего выбора, сделанного в 2014 году на референдуме, в рамках которого в подавляющем большинстве высказались за вступление Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана". Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.

https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855485226.html

https://ria.ru/20230302/pridnestrove-1855464094.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, таможенный союз, евразийский экономический союз