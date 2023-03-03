https://ria.ru/20230303/mobilizatsiya-1855634360.html

Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов

Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов - РИА Новости, 03.03.2023

Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов

Киевские власти делают ставку на мобилизацию людей, прежде всего, с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:42

2023-03-03T14:42

2023-03-03T14:42

новороссия

россия

киев

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Киевские власти делают ставку на мобилизацию людей, прежде всего, с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Новороссия - обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, входивший в состав Российской империи. Сегодня часть территории исторической Новороссии входит в состав Украины. В том числе Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области. "Если говорить о мобилизации, то ставка делается, прежде всего, на мобилизацию людей с пророссийски настроенных регионов исторической Новороссии – юго-восточных земель, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти преследуют цель породить у населения юго-восточных территорий негативное восприятие России и кровную вражду. "Эта технология давно используется западными спецслужбами для разделения и разобщения народов", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230301/prava-1855134366.html

https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html

новороссия

россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новороссия, россия, киев, владимир рогов