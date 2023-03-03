Рейтинг@Mail.ru
Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/mobilizatsiya-1855634360.html
Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов
Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов - РИА Новости, 03.03.2023
Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов
Киевские власти делают ставку на мобилизацию людей, прежде всего, с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:42
2023-03-03T14:42
новороссия
россия
киев
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Киевские власти делают ставку на мобилизацию людей, прежде всего, с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Новороссия - обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, входивший в состав Российской империи. Сегодня часть территории исторической Новороссии входит в состав Украины. В том числе Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области. "Если говорить о мобилизации, то ставка делается, прежде всего, на мобилизацию людей с пророссийски настроенных регионов исторической Новороссии – юго-восточных земель, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти преследуют цель породить у населения юго-восточных территорий негативное восприятие России и кровную вражду. "Эта технология давно используется западными спецслужбами для разделения и разобщения народов", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230301/prava-1855134366.html
https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html
новороссия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed54f0579e74887c2af60e0a167dc68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссия, россия, киев, владимир рогов
Новороссия, Россия, Киев, Владимир Рогов
Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии, заявил Рогов

Рогов заявил, что Киев делает ставку на мобилизацию в исторических регионах Новороссии

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Киевские власти делают ставку на мобилизацию людей, прежде всего, с пророссийски настроенных подконтрольных регионов исторической Новороссии, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Новороссия - обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, входивший в состав Российской империи. Сегодня часть территории исторической Новороссии входит в состав Украины. В том числе Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Харьковская области.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека, заявил Сийярто
1 марта, 15:22
"Если говорить о мобилизации, то ставка делается, прежде всего, на мобилизацию людей с пророссийски настроенных регионов исторической Новороссии – юго-восточных земель, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти преследуют цель породить у населения юго-восточных территорий негативное восприятие России и кровную вражду.
"Эта технология давно используется западными спецслужбами для разделения и разобщения народов", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации
27 февраля, 17:34
 
НовороссияРоссияКиевВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала