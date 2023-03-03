https://ria.ru/20230303/minoborony-1855643841.html

Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях

Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 03.03.2023

Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:08

2023-03-03T15:08

2023-03-03T15:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица "Акация" и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, как уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230303/bespilotniki-1855646488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)