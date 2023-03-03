https://ria.ru/20230303/minoborony-1855643841.html
Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях
Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 03.03.2023
Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:08
2023-03-03T15:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица "Акация" и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, как уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230303/bespilotniki-1855646488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял за сутки более трехсот боевиков на двух направлениях
ВС России поразили более трехсот боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях