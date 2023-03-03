https://ria.ru/20230303/marinka-1855606425.html
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 03.03.2023
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:56
2023-03-03T14:56
2023-03-03T17:05
инфографика
спецоперация
марьинка (донецкая область)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855595990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6183a314f6b6d8282c4848bdf6947ecd.png
С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный укрепрайон, из которого регулярно обстреливают столицу республики. Освобождение этого населенного пункта позволит отодвинуть противника от Донецка, откроет дорогу на Угледар и Курахово. Ключевые характеристики Марьинки и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
марьинка (донецкая область)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855595990_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_31efb05c5d4ac878ad5bc4c3403d2725.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, марьинка (донецкая область), донецкая народная республика, донбасс, инфографика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Инфографика, Спецоперация, Марьинка (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ