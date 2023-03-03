https://ria.ru/20230303/marinka-1855606425.html

Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 03.03.2023

Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:56

2023-03-03T14:56

2023-03-03T17:05

инфографика

спецоперация

марьинка (донецкая область)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855595990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6183a314f6b6d8282c4848bdf6947ecd.png

С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный укрепрайон, из которого регулярно обстреливают столицу республики. Освобождение этого населенного пункта позволит отодвинуть противника от Донецка, откроет дорогу на Угледар и Курахово. Ключевые характеристики Марьинки и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.

марьинка (донецкая область)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, марьинка (донецкая область), донецкая народная республика, донбасс, инфографика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф