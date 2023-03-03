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Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 03.03.2023
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14:56 03.03.2023 (обновлено: 17:05 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/marinka-1855606425.html
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 03.03.2023
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:56
2023-03-03T17:05
инфографика
спецоперация
марьинка (донецкая область)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный укрепрайон, из которого регулярно обстреливают столицу республики. Освобождение этого населенного пункта позволит отодвинуть противника от Донецка, откроет дорогу на Угледар и Курахово. Ключевые характеристики Марьинки и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
марьинка (донецкая область)
донецкая народная республика
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спецоперация, марьинка (донецкая область), донецкая народная республика, донбасс, инфографика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Инфографика, Спецоперация, Марьинка (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Инфографика

Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

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С начала спецоперации одной из самых горячих точек Донбасса остается Марьинка — город в ДНР, входящий в Донецкую агломерацию. ВСУ оборудовали здесь мощный укрепрайон, из которого регулярно обстреливают столицу республики. Освобождение этого населенного пункта позволит отодвинуть противника от Донецка, откроет дорогу на Угледар и Курахово. Ключевые характеристики Марьинки и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
ИнфографикаСпецоперацияМарьинка (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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