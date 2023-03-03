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Политик предрек ликвидацию молдавской государственности - РИА Новости, 03.03.2023
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19:01 03.03.2023 (обновлено: 19:10 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/likvidatsiya-1855743308.html
Политик предрек ликвидацию молдавской государственности
Политик предрек ликвидацию молдавской государственности - РИА Новости, 03.03.2023
Политик предрек ликвидацию молдавской государственности
Следующим шагом после отмены в Молдавии молдавского языка будет ликвидация молдавской государственности, заявил в пятницу исполнительный секретарь... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:01
2023-03-03T19:10
в мире
молдавия
румыния
российская империя
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КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Следующим шагом после отмены в Молдавии молдавского языка будет ликвидация молдавской государственности, заявил в пятницу исполнительный секретарь патриотической платформы "Народный союз" Вячеслав Пержу. В четверг, 2 марта, правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии "Правящая партия поступает антинародно, вопреки историческим реалиям и воле большинства жителей Молдавии. В обход закона, — не имея необходимого числа депутатов для конституционного большинства, - ПДС нашла иной способ завершения процесса насаждения прорумынской идеологии. Де-юре принятие этого законопроекта станет нарушением конституции, а следующим шагом может стать только ликвидация молдавской государственности и насильственное присоединение республики к Румынии", - цитирует Пержу пресс-служба "Народного союза". В заявлении, опубликованном на официальном сайте общественной организации, отмечается, что Молдавия, как государственное образование, появилось на пять веков раньше Румынии. "Между возникновением Молдавского княжества (1359 год) и возникновением Румынии в виде Объединенных княжеств Молдовы (Запрутской) и Валахии (1859) — ровно 500 лет. Первый официальный документ на молдавском языке известен с 1571 года. Согласно исследованиям, синтагма "румынский язык" появилась лишь после 1812 года, когда территория Днестровского-Прутского междуречья перешла под контроль Российской империи, после чего за Прутом началось формирование отдельного сообщества, назвавшего себя позднее румынским", - говорится в заявлении "Народного союза". Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230303/litsenziya-1855736565.html
https://ria.ru/20230303/obedinenie-1855729486.html
молдавия
румыния
российская империя
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в мире, молдавия, румыния, российская империя
В мире, Молдавия, Румыния, Российская империя
Политик предрек ликвидацию молдавской государственности

Молдавский политик Пержу: после переименования госязыка будет ликвидация государственности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Следующим шагом после отмены в Молдавии молдавского языка будет ликвидация молдавской государственности, заявил в пятницу исполнительный секретарь патриотической платформы "Народный союз" Вячеслав Пержу.
В четверг, 2 марта, правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии
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"Правящая партия поступает антинародно, вопреки историческим реалиям и воле большинства жителей Молдавии. В обход закона, — не имея необходимого числа депутатов для конституционного большинства, - ПДС нашла иной способ завершения процесса насаждения прорумынской идеологии. Де-юре принятие этого законопроекта станет нарушением конституции, а следующим шагом может стать только ликвидация молдавской государственности и насильственное присоединение республики к Румынии", - цитирует Пержу пресс-служба "Народного союза".
В заявлении, опубликованном на официальном сайте общественной организации, отмечается, что Молдавия, как государственное образование, появилось на пять веков раньше Румынии.
"Между возникновением Молдавского княжества (1359 год) и возникновением Румынии в виде Объединенных княжеств Молдовы (Запрутской) и Валахии (1859) — ровно 500 лет. Первый официальный документ на молдавском языке известен с 1571 года. Согласно исследованиям, синтагма "румынский язык" появилась лишь после 1812 года, когда территория Днестровского-Прутского междуречья перешла под контроль Российской империи, после чего за Прутом началось формирование отдельного сообщества, назвавшего себя позднее румынским", - говорится в заявлении "Народного союза".
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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