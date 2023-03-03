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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 75,46 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 75,46 рубля - РИА Новости, 03.03.2023
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 75,46 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,37 копейки - до 75,4592 рубля, курс юаня вырос на 0,48 копейки,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:33
2023-03-03T16:33
2023-03-03T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,37 копейки - до 75,4592 рубля, курс юаня вырос на 0,48 копейки, до 10,9137 рубля, курс евро снизился на 14,28 копейки, до 80,0469 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 75,46 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник опустился до 75,46 рубля