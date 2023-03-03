https://ria.ru/20230303/kremennaya-1855525714.html

ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением - РИА Новости, 03.03.2023

ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:40

2023-03-03T08:40

2023-03-03T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств. На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится. Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

кременная

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины