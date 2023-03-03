https://ria.ru/20230303/kremennaya-1855525714.html
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:40
2023-03-03T08:40
2023-03-03T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств. На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится. Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением