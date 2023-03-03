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ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/kremennaya-1855525714.html
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:40
2023-03-03T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств. На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится. Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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кременная
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в мире, кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают раненому украинскому солдату под Кременной
Медики помогают раненому украинскому солдату под Кременной - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают раненому украинскому солдату под Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств. На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится. Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах", - сообщил Марочко.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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