https://ria.ru/20230303/koronavirus-1855566901.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 449 новых случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:48

2023-03-03T11:48

2023-03-03T11:48

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570745939_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_88f960a5173416c58de8bd5a85afb0b9.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 449 новых случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 449, госпитализировано 30 человек, выздоровело 437 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 489 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 40 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

распространение коронавируса, московская область (подмосковье), здоровье - общество