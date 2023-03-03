https://ria.ru/20230303/koronavirus-1855566901.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 449 новых случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:48
2023-03-03T11:48
2023-03-03T11:48
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 449 новых случаев COVID-19, госпитализировано 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 449, госпитализировано 30 человек, выздоровело 437 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 489 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 14 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 40 человек.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 449 новых случаев COVID-19