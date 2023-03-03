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В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
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11:30 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/koronavirus-1855561278.html
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2427 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:30
2023-03-03T11:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2427 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2427, госпитализированы - 156 человек, выздоровели - 1722 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2788 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 426 985 случаев коронавируса, выздоровели 3 227 579 человек, умерли 48 240 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, москва, здоровье - общество
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2427 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедработники в защитных костюмах у машины скорой помощи
Медработники в защитных костюмах у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медработники в защитных костюмах у машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2427 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2427, госпитализированы - 156 человек, выздоровели - 1722 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 2788 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 426 985 случаев коронавируса, выздоровели 3 227 579 человек, умерли 48 240 человек.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - Общество
 
 
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