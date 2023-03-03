https://ria.ru/20230303/komandirovki-1855515780.html

Исследование показало, как часто россияне ездят в командировки

Исследование показало, как часто россияне ездят в командировки - РИА Новости, 03.03.2023

Исследование показало, как часто россияне ездят в командировки

Около трети российских компаний отправляют сотрудников в командировки лишь пару раз в год, при этом в целом чаще в деловые поездки посылают мужчин, говорится в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T05:34

2023-03-03T05:34

2023-03-03T05:34

общество

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около трети российских компаний отправляют сотрудников в командировки лишь пару раз в год, при этом в целом чаще в деловые поездки посылают мужчин, говорится в исследовании Ассоциации менеджеров, которое есть у РИА Новости. "В трети (33,6%) российских компаний командировки для сотрудников нельзя назвать частым явлением - они бывают лишь несколько раз в год. В 29,1% компаний, напротив, сотрудников отправляют в деловые поездки каждую неделю. 19,1% респондентов заявили, что в их компаниях сотрудников командируют несколько раз в квартал, а 18,2% - несколько раз в месяц", - говорится в исследовании. При этом 69,8% респондентов указали, что в их компаниях чаще отправляются сотрудники мужского пола, а в 30,2% компаниях - женского. Кроме того, согласно исследованию, средняя длительность рабочих вояжей в большинстве компаний (75,5%) составляет несколько дней, в 12,7% - сутки, а 10% респондентов сообщили, что чаще всего командируют своих сотрудников на неделю, и лишь 1,8% - на месяц. Если же говорить о самом предпочтительном виде транспорта для трансфера сотрудников в командировках, то, согласно исследованию, им является самолет - об этом рассказали 73,9% представителей российских компаний. При этом 16,2% компаний предпочитают самолетам поезда. "И всего 9,9% респондентов заявили, что в их компаниях приоритетным вариантом трансфера является автотранспорт", - выяснили специалисты. При этом ограничения на стоимость трансфера для одного сотрудника у всех компаний разная, но в большинстве случаев (46,2%) не превышает 10 тысяч рублей. "Чуть меньше (43,4% компаний) закладывают на трансфер от 10 до 30 тысяч рублей. И лишь 10,4% готовы тратить на дорогу сотрудников свыше 30 тысяч рублей", - говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены работники более 100 российских компаний.

https://ria.ru/20230219/issledovanie-1852928344.html

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общество, россия