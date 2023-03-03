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Петербургский книжный салон посвятят Году педагога и наставника

Петербургский книжный салон посвятят Году педагога и наставника - РИА Новости, 06.03.2023

Петербургский книжный салон посвятят Году педагога и наставника

XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 18 по 21 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-03T17:03

2023-03-03T17:03

2023-03-06T11:04

год педагога и наставника

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 18 по 21 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году пройдет с 18 по 21 мая. И мы уже активно начали готовиться долгожданному событию", - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, в этом году книжный салон будет посвящен знаковым событиям: 320-летию Петербурга, Году педагога и наставника, а также тому, что Санкт-Петербург — Культурная столица СНГ 2023. Книжный салон пройдет на Дворцовой площади, где не менее 200 издательств представят свои книги в четырех павильонах. "На площадке салона пройдет множество мероприятий. Ждем детей и их родителей в специальном детском павильоне, где вновь будут представлены тысячи детских книг лучших издательств, состоятся мастер-классы, встречи с авторами, спектакли, лекции. Вход для гостей также свободный", - отметил Пиотровский. По его словам, в прошлом году книжный салон на Дворцовой площади посетило более полумиллиона гостей.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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