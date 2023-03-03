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Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР - РИА Новости, 03.03.2023
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07:55 03.03.2023 (обновлено: 09:05 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/kndr-1855521359.html
Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР
Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР - РИА Новости, 03.03.2023
Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР
Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:55
2023-03-03T09:05
в мире
япония
корейский полуостров
австралия
оон
юн сок ель
кндр (северная корея)
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. "Мы осуждаем дестабилизирующие пуски Северной Кореей баллистических ракет, включая пуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля 2023 года в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и настоятельно призываем Северную Корею выполнить свои обязательства по резолюциям СБ ООН", - говорится в заявлении глав МИД по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи. Вместе с тем, участники встречи Quad не упомянули недавние заявления президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что и его страна может разместить у себя "чужое" ядерное оружие или создать собственное, если ситуация, как он выразился, с "провокациями" КНДР ухудшится. По его оценке, уровень развития технологий в стране позволит "быстро" разработать собственное ядерное оружие.Участники встречи также отметили "необходимость немедленного решения вопроса о похищениях (японских граждан северокорейскими спецслужбами)". В Пхеньяне вопрос о похищениях считают закрытым после того, как в начале 2000-х годов КНДР принесла извинения перед Японией за использование японских граждан в шпионских целях и несколько похищенных смогли вернуться на родину. Тем не менее японцы настаивают на том, что не все обстоятельства раскрыты и не все похищенные возвращены, что разрушило былые надежды на нормализацию отношений КНДР и Японии."Мы подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении. Северная Корея 20 февраля произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. Всего с начала текущего года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
https://ria.ru/20230224/kndr-1854080329.html
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япония
корейский полуостров
австралия
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индия
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в мире, япония, корейский полуостров, австралия, оон, юн сок ель, кндр (северная корея), индия
В мире, Япония, Корейский полуостров, Австралия, ООН, Юн Сок Ель, КНДР (Северная Корея), Индия
Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски баллистических ракет КНДР

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы осуждаем дестабилизирующие пуски Северной Кореей баллистических ракет, включая пуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля 2023 года в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и настоятельно призываем Северную Корею выполнить свои обязательства по резолюциям СБ ООН", - говорится в заявлении глав МИД по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи.
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Вместе с тем, участники встречи Quad не упомянули недавние заявления президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что и его страна может разместить у себя "чужое" ядерное оружие или создать собственное, если ситуация, как он выразился, с "провокациями" КНДР ухудшится. По его оценке, уровень развития технологий в стране позволит "быстро" разработать собственное ядерное оружие.
Участники встречи также отметили "необходимость немедленного решения вопроса о похищениях (японских граждан северокорейскими спецслужбами)".
В Пхеньяне вопрос о похищениях считают закрытым после того, как в начале 2000-х годов КНДР принесла извинения перед Японией за использование японских граждан в шпионских целях и несколько похищенных смогли вернуться на родину. Тем не менее японцы настаивают на том, что не все обстоятельства раскрыты и не все похищенные возвращены, что разрушило былые надежды на нормализацию отношений КНДР и Японии.
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"Мы подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении.
Северная Корея 20 февраля произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно.
Всего с начала текущего года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреЯпонияКорейский полуостровАвстралияООНЮн Сок ЕльКНДР (Северная Корея)Индия
 
 
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