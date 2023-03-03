https://ria.ru/20230303/kndr-1855521359.html

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР - РИА Новости, 03.03.2023

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски ракет КНДР

Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T07:55

2023-03-03T07:55

2023-03-03T09:05

в мире

япония

корейский полуостров

австралия

оон

юн сок ель

кндр (северная корея)

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии, Австралии, США и Индии, входящие в диалог по безопасности Quad, осудили пуски КНДР баллистических ракет и подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. "Мы осуждаем дестабилизирующие пуски Северной Кореей баллистических ракет, включая пуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля 2023 года в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Мы подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и настоятельно призываем Северную Корею выполнить свои обязательства по резолюциям СБ ООН", - говорится в заявлении глав МИД по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи. Вместе с тем, участники встречи Quad не упомянули недавние заявления президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что и его страна может разместить у себя "чужое" ядерное оружие или создать собственное, если ситуация, как он выразился, с "провокациями" КНДР ухудшится. По его оценке, уровень развития технологий в стране позволит "быстро" разработать собственное ядерное оружие.Участники встречи также отметили "необходимость немедленного решения вопроса о похищениях (японских граждан северокорейскими спецслужбами)". В Пхеньяне вопрос о похищениях считают закрытым после того, как в начале 2000-х годов КНДР принесла извинения перед Японией за использование японских граждан в шпионских целях и несколько похищенных смогли вернуться на родину. Тем не менее японцы настаивают на том, что не все обстоятельства раскрыты и не все похищенные возвращены, что разрушило былые надежды на нормализацию отношений КНДР и Японии."Мы подчеркиваем важность решения проблемы распространения ядерных и ракетных технологий, связанных с Северной Кореей, в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении. Северная Корея 20 февраля произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. Всего с начала текущего года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.

https://ria.ru/20230224/kndr-1854080329.html

https://ria.ru/20230302/ugroza-1855339660.html

https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html

япония

корейский полуостров

австралия

кндр (северная корея)

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, корейский полуостров, австралия, оон, юн сок ель, кндр (северная корея), индия