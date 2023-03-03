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США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его - РИА Новости, 03.03.2023
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10:06 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/kitay-1855536682.html
США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его
США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его - РИА Новости, 03.03.2023
США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его
Главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии на четырехсторонней встрече в формате QUAD в Нью-Дели совместно выступили с обвинениями против... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:06
2023-03-03T10:06
в мире
китай
сша
пекин
оон
индия
япония
австралия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии на четырехсторонней встрече в формате QUAD в Нью-Дели совместно выступили с обвинениями против Китая, при этом не решившись назвать, о какой критикуемой стране идет речь. "Мы подтверждаем важность соблюдения международного права, как отражено в конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) для того, чтобы справиться с вызовами основанному на правилах морскому порядку, в том числе в Южно- и Восточно-Китайском морях", - говорится в заявлении QUAD. Речь идет об установлении под эгидой США нового мирового порядка в так называемом "Индо-тихоокеанском регионе", основанного на правилах, приемлемых для Америки и ее союзников. Влияние Китая этому явно мешает, и Вашингтон собрал вокруг себя согласных противостоять этому влиянию и поддержать открыто конфронтационный подход к Пекину. "Мы решительно против любых односторонних действий, которые направлены на изменение статуса-кво или на рост напряженности в регионе", - заявили министры на совещании QUAD. Они, в частности, "обеспокоены милитаризацией спорных островов, опасным использованием судов береговой охраны и военного ополчения, попытками сорвать офшорную деятельность других стран по разработке ресурсов". Хотя Китай конкретно не упоминается, ранее сообщалось, в частности, о случаях приближения китайских военных кораблей к островам, которые оспаривают другие страны региона, а Филиппины обвинили китайцев в том, что они "силой" отобрали обломки отработанных ступеней космической ракеты и "слепили лазером" моряков филиппинской береговой охраны. В январе Пекин и Манила подписали соглашение о создании механизма по взаимодействию для решения разногласий в Южно-Китайском море. "Мы настроены на углубление взаимодействия с региональными партнерами, в том числе через обмен информацией, развитие потенциала и технической помощи, укрепление системы оповещения о морской обстановке; противодействие незаконному, незадекларированному и нерегулируемому рыболовству; на расширение их потенциала по защите и разработке офшорных ресурсов, во соответствие с UNCLOS; на обеспечение свободы навигации и перелетов; на содействие безопасности и защиты морских линий связи", - отметили министры иностранных дел QUAD. По их словам, обсуждение этих вопросов будет продолжено в рамках рабочей группы по морской безопасности в Вашингтоне в этом месяце. Под предлогом угрозы со стороны Китая США продают оружие Тайваню, и МИД КНР заявляет, что Пекин в таких условиях продолжит принимать необходимые меры для защиты своей безопасности. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Япония неоднократно выражала Китаю беспокойство в связи с его военной активностью в Восточно-Китайском море, в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендуют китайцы. США используют территориальные противоречия между странами региона в своей геополитической игре.
https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html
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в мире, китай, сша, пекин, оон, индия, япония, австралия
В мире, Китай, США, Пекин, ООН, Индия, Япония, Австралия
США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его

США, Индия, Япония и Австралия в заявлении раскритиковали Китай, избегая его упоминания

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии на четырехсторонней встрече в формате QUAD в Нью-Дели совместно выступили с обвинениями против Китая, при этом не решившись назвать, о какой критикуемой стране идет речь.
"Мы подтверждаем важность соблюдения международного права, как отражено в конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) для того, чтобы справиться с вызовами основанному на правилах морскому порядку, в том числе в Южно- и Восточно-Китайском морях", - говорится в заявлении QUAD.
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Речь идет об установлении под эгидой США нового мирового порядка в так называемом "Индо-тихоокеанском регионе", основанного на правилах, приемлемых для Америки и ее союзников. Влияние Китая этому явно мешает, и Вашингтон собрал вокруг себя согласных противостоять этому влиянию и поддержать открыто конфронтационный подход к Пекину.
"Мы решительно против любых односторонних действий, которые направлены на изменение статуса-кво или на рост напряженности в регионе", - заявили министры на совещании QUAD. Они, в частности, "обеспокоены милитаризацией спорных островов, опасным использованием судов береговой охраны и военного ополчения, попытками сорвать офшорную деятельность других стран по разработке ресурсов".
Хотя Китай конкретно не упоминается, ранее сообщалось, в частности, о случаях приближения китайских военных кораблей к островам, которые оспаривают другие страны региона, а Филиппины обвинили китайцев в том, что они "силой" отобрали обломки отработанных ступеней космической ракеты и "слепили лазером" моряков филиппинской береговой охраны. В январе Пекин и Манила подписали соглашение о создании механизма по взаимодействию для решения разногласий в Южно-Китайском море.
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"Мы настроены на углубление взаимодействия с региональными партнерами, в том числе через обмен информацией, развитие потенциала и технической помощи, укрепление системы оповещения о морской обстановке; противодействие незаконному, незадекларированному и нерегулируемому рыболовству; на расширение их потенциала по защите и разработке офшорных ресурсов, во соответствие с UNCLOS; на обеспечение свободы навигации и перелетов; на содействие безопасности и защиты морских линий связи", - отметили министры иностранных дел QUAD.
По их словам, обсуждение этих вопросов будет продолжено в рамках рабочей группы по морской безопасности в Вашингтоне в этом месяце.
Под предлогом угрозы со стороны Китая США продают оружие Тайваню, и МИД КНР заявляет, что Пекин в таких условиях продолжит принимать необходимые меры для защиты своей безопасности.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Япония неоднократно выражала Китаю беспокойство в связи с его военной активностью в Восточно-Китайском море, в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендуют китайцы. США используют территориальные противоречия между странами региона в своей геополитической игре.
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