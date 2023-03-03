https://ria.ru/20230303/kitay-1855536682.html

США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его

США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его - РИА Новости, 03.03.2023

США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его

Главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии на четырехсторонней встрече в формате QUAD в Нью-Дели совместно выступили с обвинениями против... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:06

2023-03-03T10:06

2023-03-03T10:06

в мире

китай

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пекин

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индия

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австралия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии на четырехсторонней встрече в формате QUAD в Нью-Дели совместно выступили с обвинениями против Китая, при этом не решившись назвать, о какой критикуемой стране идет речь. "Мы подтверждаем важность соблюдения международного права, как отражено в конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) для того, чтобы справиться с вызовами основанному на правилах морскому порядку, в том числе в Южно- и Восточно-Китайском морях", - говорится в заявлении QUAD. Речь идет об установлении под эгидой США нового мирового порядка в так называемом "Индо-тихоокеанском регионе", основанного на правилах, приемлемых для Америки и ее союзников. Влияние Китая этому явно мешает, и Вашингтон собрал вокруг себя согласных противостоять этому влиянию и поддержать открыто конфронтационный подход к Пекину. "Мы решительно против любых односторонних действий, которые направлены на изменение статуса-кво или на рост напряженности в регионе", - заявили министры на совещании QUAD. Они, в частности, "обеспокоены милитаризацией спорных островов, опасным использованием судов береговой охраны и военного ополчения, попытками сорвать офшорную деятельность других стран по разработке ресурсов". Хотя Китай конкретно не упоминается, ранее сообщалось, в частности, о случаях приближения китайских военных кораблей к островам, которые оспаривают другие страны региона, а Филиппины обвинили китайцев в том, что они "силой" отобрали обломки отработанных ступеней космической ракеты и "слепили лазером" моряков филиппинской береговой охраны. В январе Пекин и Манила подписали соглашение о создании механизма по взаимодействию для решения разногласий в Южно-Китайском море. "Мы настроены на углубление взаимодействия с региональными партнерами, в том числе через обмен информацией, развитие потенциала и технической помощи, укрепление системы оповещения о морской обстановке; противодействие незаконному, незадекларированному и нерегулируемому рыболовству; на расширение их потенциала по защите и разработке офшорных ресурсов, во соответствие с UNCLOS; на обеспечение свободы навигации и перелетов; на содействие безопасности и защиты морских линий связи", - отметили министры иностранных дел QUAD. По их словам, обсуждение этих вопросов будет продолжено в рамках рабочей группы по морской безопасности в Вашингтоне в этом месяце. Под предлогом угрозы со стороны Китая США продают оружие Тайваню, и МИД КНР заявляет, что Пекин в таких условиях продолжит принимать необходимые меры для защиты своей безопасности. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Япония неоднократно выражала Китаю беспокойство в связи с его военной активностью в Восточно-Китайском море, в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендуют китайцы. США используют территориальные противоречия между странами региона в своей геополитической игре.

https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855364869.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855310931.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, пекин, оон, индия, япония, австралия