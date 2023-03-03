https://ria.ru/20230303/kiberataki-1855621899.html

Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России

Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России - РИА Новости, 03.03.2023

Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России

Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:59

2023-03-03T13:59

2023-03-03T13:59

россия

уфа

дмитрий чернышенко

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УФА, 3 мар - РИА Новости. Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с молодыми учёными в Уфе. "Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20230207/ataki-1850280231.html

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россия, уфа, дмитрий чернышенко