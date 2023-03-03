https://ria.ru/20230303/kiberataki-1855621899.html
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России - РИА Новости, 03.03.2023
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России
Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:59
2023-03-03T13:59
2023-03-03T13:59
россия
уфа
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
УФА, 3 мар - РИА Новости. Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с молодыми учёными в Уфе. "Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20230207/ataki-1850280231.html
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уфа, дмитрий чернышенко
Россия, Уфа, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России
Чернышенко: кибератаки с Запада на российские информсети увеличились на 65 процентов
УФА, 3 мар - РИА Новости. Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с молодыми учёными в Уфе.
"Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", - сказал Чернышенко.
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт