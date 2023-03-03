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Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России - РИА Новости, 03.03.2023
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13:59 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/kiberataki-1855621899.html
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России - РИА Новости, 03.03.2023
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России
Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:59
2023-03-03T13:59
россия
уфа
дмитрий чернышенко
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с молодыми учёными в Уфе. "Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", - сказал Чернышенко.
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россия, уфа, дмитрий чернышенко
Россия, Уфа, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко заявил об увеличении западных кибератак на информсети России

Чернышенко: кибератаки с Запада на российские информсети увеличились на 65 процентов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Западные кибератаки на информационные системы России с прошлого года увеличились на 65%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с молодыми учёными в Уфе.
"Сейчас большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты. Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", - сказал Чернышенко.
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Число кибератак на госучреждения увеличилось в 2022 году, заявил эксперт
7 февраля, 13:58
 
РоссияУфаДмитрий Чернышенко
 
 
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