https://ria.ru/20230303/izbienie-1855712094.html

СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале

СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале - РИА Новости, 03.03.2023

СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале

После избиения 8-летнего ребенка толпой подростков в уральском городе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:34

2023-03-03T17:34

2023-03-03T17:34

происшествия

россия

ревда

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. После избиения 8-летнего ребенка толпой подростков в уральском городе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения восьмилетнего мальчика в Свердловской области", – говорится в релизе. В пятницу в СМИ появилась информация о том, что в городе Ревде Свердловской области трое подростков жестоко избили 8-летнего ребенка во дворе его дома, подкараулив мальчика у подъезда. Хулиганов удалось спугнуть старшей сестре пострадавшего, которая выбежала спасать брата. Журналисты также приводят в своих статьях слова мамы избитого мальчика, утверждающей, что сына сильно ударили несколько раз кулаком в лицо, а причастным к побоям может быть подросток, который давно терроризирует местную школу. Как отметили в управлении, собранный материал передадут из полиции в СК, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html

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россия

ревда

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ревда, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)