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СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале - РИА Новости, 03.03.2023
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17:34 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/izbienie-1855712094.html
СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале
СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале - РИА Новости, 03.03.2023
СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале
После избиения 8-летнего ребенка толпой подростков в уральском городе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:34
2023-03-03T17:34
происшествия
россия
ревда
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. После избиения 8-летнего ребенка толпой подростков в уральском городе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения восьмилетнего мальчика в Свердловской области", – говорится в релизе. В пятницу в СМИ появилась информация о том, что в городе Ревде Свердловской области трое подростков жестоко избили 8-летнего ребенка во дворе его дома, подкараулив мальчика у подъезда. Хулиганов удалось спугнуть старшей сестре пострадавшего, которая выбежала спасать брата. Журналисты также приводят в своих статьях слова мамы избитого мальчика, утверждающей, что сына сильно ударили несколько раз кулаком в лицо, а причастным к побоям может быть подросток, который давно терроризирует местную школу. Как отметили в управлении, собранный материал передадут из полиции в СК, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html
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россия
ревда
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происшествия, россия, ревда, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ревда, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК взял на контроль историю с избиением ребенка толпой подростков на Урале

СК взял на контроль историю об избиении ребенка толпой подростков в уральской Ревде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. После избиения 8-летнего ребенка толпой подростков в уральском городе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения восьмилетнего мальчика в Свердловской области", – говорится в релизе.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске
Вчера, 09:43
В пятницу в СМИ появилась информация о том, что в городе Ревде Свердловской области трое подростков жестоко избили 8-летнего ребенка во дворе его дома, подкараулив мальчика у подъезда. Хулиганов удалось спугнуть старшей сестре пострадавшего, которая выбежала спасать брата.
Журналисты также приводят в своих статьях слова мамы избитого мальчика, утверждающей, что сына сильно ударили несколько раз кулаком в лицо, а причастным к побоям может быть подросток, который давно терроризирует местную школу.
Как отметили в управлении, собранный материал передадут из полиции в СК, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Школьный автобус на улице Луговой в деревне Лаушки, Мордовия - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Мордовии школьный автобус насмерть сбил трехлетнего ребенка
1 марта, 13:05
 
ПроисшествияРоссияРевдаСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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