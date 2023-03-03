https://ria.ru/20230303/irlandiya-1855738559.html

В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком

В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком - РИА Новости, 03.03.2023

В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком

Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:44

2023-03-03T18:44

2023-03-03T21:21

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета Irish Times."Пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы, на суде она кричала, что украинцы насильники и преступники", — говорится в статье.Как уточняется в материале, Баттимер 26 января пришла в отель и на повышенных тоннах спросила у персонала, сколько граждан Украины остановилось в нем и во сколько это обойдется ирландцам. Женщина проигнорировала просьбы менеджера успокоиться, и тогда руководство гостиницы вызвало полицию.После перепалки с силовиками Баттимер арестовали. В итоге ее признали виновной в оскорбительном поведении и неповиновении органам правопорядка.

https://ria.ru/20230302/daniya-1855250695.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, ирландия, общество