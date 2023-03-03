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В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком - РИА Новости, 03.03.2023
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком
Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:44
2023-03-03T18:44
2023-03-03T21:21
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета Irish Times."Пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы, на суде она кричала, что украинцы насильники и преступники", — говорится в статье.Как уточняется в материале, Баттимер 26 января пришла в отель и на повышенных тоннах спросила у персонала, сколько граждан Украины остановилось в нем и во сколько это обойдется ирландцам. Женщина проигнорировала просьбы менеджера успокоиться, и тогда руководство гостиницы вызвало полицию.После перепалки с силовиками Баттимер арестовали. В итоге ее признали виновной в оскорбительном поведении и неповиновении органам правопорядка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ирландия, общество
В мире, Украина, Ирландия, Общество
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком
Irish Times: жительницу Ирландии осудили после скандала в отеле для украинских беженцев