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В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком - РИА Новости, 03.03.2023
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18:44 03.03.2023 (обновлено: 21:21 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/irlandiya-1855738559.html
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком - РИА Новости, 03.03.2023
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком
Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:44
2023-03-03T21:21
в мире
украина
ирландия
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета Irish Times."Пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы, на суде она кричала, что украинцы насильники и преступники", — говорится в статье.Как уточняется в материале, Баттимер 26 января пришла в отель и на повышенных тоннах спросила у персонала, сколько граждан Украины остановилось в нем и во сколько это обойдется ирландцам. Женщина проигнорировала просьбы менеджера успокоиться, и тогда руководство гостиницы вызвало полицию.После перепалки с силовиками Баттимер арестовали. В итоге ее признали виновной в оскорбительном поведении и неповиновении органам правопорядка.
https://ria.ru/20230302/daniya-1855250695.html
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в мире, украина, ирландия, общество
В мире, Украина, Ирландия, Общество
В Ирландии скандал с участием украинских беженцев окончился тюремным сроком

Irish Times: жительницу Ирландии осудили после скандала в отеле для украинских беженцев

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Окружной суд города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы, пишет газета Irish Times.
"Пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы, на суде она кричала, что украинцы насильники и преступники", — говорится в статье.
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Как уточняется в материале, Баттимер 26 января пришла в отель и на повышенных тоннах спросила у персонала, сколько граждан Украины остановилось в нем и во сколько это обойдется ирландцам. Женщина проигнорировала просьбы менеджера успокоиться, и тогда руководство гостиницы вызвало полицию.
После перепалки с силовиками Баттимер арестовали. В итоге ее признали виновной в оскорбительном поведении и неповиновении органам правопорядка.
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