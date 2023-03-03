https://ria.ru/20230303/investportal-1855572706.html
Заммэра Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили 19 миллионов раз
Заммэра Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили 19 миллионов раз - РИА Новости, 03.03.2023
Заммэра Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили 19 миллионов раз
Инвестиционный портал Москвы за девять лет его работы посетили более 19 миллионов раз, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:10
2023-03-03T12:10
2023-03-03T12:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы за девять лет его работы посетили более 19 миллионов раз, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столичный Инвестиционный портал на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. В 2022 году сайт посетили 3,7 миллиона раз – это почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее. За два месяца этого года на портале зафиксировано более 470 тысяч визитов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.На Инвестпортале доступно около трех десятков онлайн-сервисов, которые помогают подобрать оптимальные меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты и многое другое. Всего предприниматели воспользовались цифровыми инструментами более 630 тысяч раз, из них 160 тысяч раз – в прошлом году, 20 тысяч раз – в этом, уточняется в сообщении.Самым популярным сервисом Инвестпортала остается электронная запись на осмотр объекта торгов, позволяющая в режиме онлайн отправить заявку и осмотреть выставленные на торги объекты городской недвижимости (сегодня на портале представлено свыше 5 тысяч таких объектов). С момента запуска сервис использовали более 241,5 тысячи раз.Также предприниматели 250 тысяч раз воспользовались инвестиционной картой, где указано местоположение более 170 площадок для бизнеса. Еще один популярный сервис – "Московский инвестор" - дает предпринимателям оперативные ответы от городских властей по вопросам инвестиционной деятельности.
https://ria.ru/20230227/stroitelstvo-1854499773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы за девять лет его работы посетили более 19 миллионов раз, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столичный Инвестиционный портал на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. В 2022 году сайт посетили 3,7 миллиона раз – это почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее. За два месяца этого года на портале зафиксировано более 470 тысяч визитов", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
На Инвестпортале доступно около трех десятков онлайн-сервисов, которые помогают подобрать оптимальные меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты и многое другое. Всего предприниматели воспользовались цифровыми инструментами более 630 тысяч раз, из них 160 тысяч раз – в прошлом году, 20 тысяч раз – в этом, уточняется в сообщении.
Заммэра Ефимов: город одобрил строительство 24 производственных объектов
Самым популярным сервисом Инвестпортала остается электронная запись на осмотр объекта торгов, позволяющая в режиме онлайн отправить заявку и осмотреть выставленные на торги объекты городской недвижимости (сегодня на портале представлено свыше 5 тысяч таких объектов). С момента запуска сервис использовали более 241,5 тысячи раз.
Также предприниматели 250 тысяч раз воспользовались инвестиционной картой, где указано местоположение более 170 площадок для бизнеса. Еще один популярный сервис – "Московский инвестор" - дает предпринимателям оперативные ответы от городских властей по вопросам инвестиционной деятельности.