https://ria.ru/20230303/gruziya-1855509650.html
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 03.03.2023
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах
Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:51
2023-03-03T01:51
2023-03-03T01:52
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тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об иностранных агентах, заявили в МВД. Ранее депутаты оппозиционного движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. Акция оппозиционеров возле парламента стартовала после того, как в парламенте началось рассмотрение законопроекта на заседании комитета. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. Статья 166 Уголовного кодекса предусматривает мелкое хулиганство, а статья 173 — неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против законопроекта об иностранных агентах