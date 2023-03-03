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Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 03.03.2023
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01:51 03.03.2023 (обновлено: 01:52 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/gruziya-1855509650.html
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 03.03.2023
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах
Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T01:51
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в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об иностранных агентах, заявили в МВД. Ранее депутаты оппозиционного движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. Акция оппозиционеров возле парламента стартовала после того, как в парламенте началось рассмотрение законопроекта на заседании комитета. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. Статья 166 Уголовного кодекса предусматривает мелкое хулиганство, а статья 173 — неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html
https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили
Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах

Полиция Грузии задержала 36 участников акции против законопроекта об иностранных агентах

© Sputnik / Владимир Умикашвили | Перейти в медиабанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Участники акции оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об иностранных агентах, заявили в МВД.
Ранее депутаты оппозиционного движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах
Вчера, 16:49
Акция оппозиционеров возле парламента стартовала после того, как в парламенте началось рассмотрение законопроекта на заседании комитета. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
«
"По кодексу административного правонарушения на основании статьи 173 и 166 задержаны 36 человек", - сообщили в МВД журналистам.
Статья 166 Уголовного кодекса предусматривает мелкое хулиганство, а статья 173 — неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом
26 февраля, 08:00
 
В миреГрузияТбилисиСаломе Зурабишвили
 
 
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