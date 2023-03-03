https://ria.ru/20230303/gruziya-1855509650.html

Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах

Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 03.03.2023

Полиция Грузии задержала 36 участников акции против закона об иноагентах

Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:51

2023-03-03T01:51

2023-03-03T01:52

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584699405_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe3e6b1c9f04fd41ff6f6ef7332744ba.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции задержали в Тбилиси 36 участников акции протеста перед зданием парламента, где митингующие выступали против законопроекта об иностранных агентах, заявили в МВД. Ранее депутаты оппозиционного движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. Акция оппозиционеров возле парламента стартовала после того, как в парламенте началось рассмотрение законопроекта на заседании комитета. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. Статья 166 Уголовного кодекса предусматривает мелкое хулиганство, а статья 173 — неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html

https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили