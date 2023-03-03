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Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году - РИА Новости, 03.03.2023
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Туризм
 
11:41 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/gostinitsy-1855542092.html
Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году
Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году - РИА Новости, 03.03.2023
Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году
Порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров необходимо построить для увеличения турпотока по России до 140 миллионов поездок к 2030 году, заявил замминистра... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:41
2023-03-03T11:41
туризм
туризм
новости - туризм
отели
гостиницы
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
красноярский экономический форум
красноярский край
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров необходимо построить для увеличения турпотока по России до 140 миллионов поездок к 2030 году, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на стратегической сессии по туризму в ходе Красноярского экономического форума.Чтобы все больше людей путешествовали, нужно делать турпоездки более доступными, в том числе за счет строительства модульных отелей."Это гостиницы категории две, три, может быть, четыре звезды, которые в перспективе будут по карману большему числу путешественников", — сказал чиновник. Тажке нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, добавил он.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко), предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туротрасли.
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туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), красноярский экономический форум, красноярский край, дмитрий чернышенко
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Красноярский экономический форум, Красноярский край, Дмитрий Чернышенко
Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году

Минэкономразвития: около 400 тысяч гостиничных номеров нужно возвести до 2030 года

© Фото : Виталий КовальчукГостиница Wilde Park в Лесном
Гостиница Wilde Park в Лесном - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров необходимо построить для увеличения турпотока по России до 140 миллионов поездок к 2030 году, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на стратегической сессии по туризму в ходе Красноярского экономического форума.
Чтобы все больше людей путешествовали, нужно делать турпоездки более доступными, в том числе за счет строительства модульных отелей.
"Это гостиницы категории две, три, может быть, четыре звезды, которые в перспективе будут по карману большему числу путешественников", — сказал чиновник. Тажке нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, добавил он.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко), предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туротрасли.
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1 марта, 15:48
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмОтелиГостиницыМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Красноярский экономический форумКрасноярский крайДмитрий Чернышенко
 
 
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