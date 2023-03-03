https://ria.ru/20230303/gostinitsy-1855542092.html

Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году

Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году - РИА Новости, 03.03.2023

Эксперт рассказал, сколько гостиничных номеров нужно построить к 2023 году

Порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров необходимо построить для увеличения турпотока по России до 140 миллионов поездок к 2030 году, заявил замминистра... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:41

2023-03-03T11:41

2023-03-03T11:41

туризм

туризм

новости - туризм

отели

гостиницы

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

красноярский экономический форум

красноярский край

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров необходимо построить для увеличения турпотока по России до 140 миллионов поездок к 2030 году, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на стратегической сессии по туризму в ходе Красноярского экономического форума.Чтобы все больше людей путешествовали, нужно делать турпоездки более доступными, в том числе за счет строительства модульных отелей."Это гостиницы категории две, три, может быть, четыре звезды, которые в перспективе будут по карману большему числу путешественников", — сказал чиновник. Тажке нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, добавил он.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко), предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туротрасли.

https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1855032505.html

красноярский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), красноярский экономический форум, красноярский край, дмитрий чернышенко