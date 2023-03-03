Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 03.03.2023 (обновлено: 21:06 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа - РИА Новости, 03.03.2023
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа
Полномочия компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться — над... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:51
2023-03-03T21:06
владимир путин
россия
безопасность
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полномочия компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться — над предприятиями будет вводиться внешнее управление, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации."В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления", — говорится в документе.Согласно указу, полномочия руководства такими предприятиями будут переданы новой управляющей организации на основании предложений Минпромторга России.Указ вступил в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230127/zavod-1847785310.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_20:0:2457:1828_1920x0_80_0_0_9005b4f40d7851f6f23be095fbd99bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа

Президент Путин подписал указ о работе оборонных предприятий во время военного положения

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полномочия компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться — над предприятиями будет вводиться внешнее управление, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
"В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления", — говорится в документе.
Согласно указу, полномочия руководства такими предприятиями будут переданы новой управляющей организации на основании предложений Минпромторга России.
Указ вступил в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.
Сварка корпуса бронетранспортера БТР-МДМ Ракушка в цехе Курганского машиностроительного завода - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
"Курганмашзавод" выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации
27 января, 10:55
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала