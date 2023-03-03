https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа

Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа - РИА Новости, 03.03.2023

Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа

Полномочия компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться — над... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:51

2023-03-03T14:51

2023-03-03T21:06

владимир путин

россия

безопасность

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полномочия компаний, управляющих оборонными предприятиями, которые срывают гособоронзаказ во время военного положения, будут приостанавливаться — над предприятиями будет вводиться внешнее управление, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации."В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления", — говорится в документе.Согласно указу, полномочия руководства такими предприятиями будут переданы новой управляющей организации на основании предложений Минпромторга России.Указ вступил в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230127/zavod-1847785310.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)