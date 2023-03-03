"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии
"Газпром нефть" стала владельцем бывшего совместного предприятия после покупки доли Shell
© Фото : предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"Московский НПЗ
© Фото : предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"
Московский НПЗ . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", таким образом российская компания получила СП под свой контроль, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля в 50% в "Салым Петролеум Девелопмент" получена "ГПН-Ближневосточные проекты" 3 марта. Эта доля ранее принадлежала Shell. Вторые 50% у "ГПН-Салымские проекты". Таким образом, предприятие теперь полностью принадлежит "Газпром нефти".
Shell сообщала, что 22 декабря подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку.
В августе предприятие по заявлению "Газпром нефти" судом было переведено из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовано в ООО. Основанием для обращения в суд в "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.
"Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.