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﻿"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии - РИА Новости, 03.03.2023
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21:33 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/gazprom-1855767347.html
﻿"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии
﻿"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии - РИА Новости, 03.03.2023
﻿"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии
Дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", таким образом российская... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:33
2023-03-03T21:33
экономика
россия
западная сибирь
газпром нефть
владимир путин
shell
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﻿МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", таким образом российская компания получила СП под свой контроль, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля в 50% в "Салым Петролеум Девелопмент" получена "ГПН-Ближневосточные проекты" 3 марта. Эта доля ранее принадлежала Shell. Вторые 50% у "ГПН-Салымские проекты". Таким образом, предприятие теперь полностью принадлежит "Газпром нефти". Shell сообщала, что 22 декабря подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку. В августе предприятие по заявлению "Газпром нефти" судом было переведено из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовано в ООО. Основанием для обращения в суд в "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России. "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.
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экономика, россия, западная сибирь, газпром нефть, владимир путин, shell
Экономика, Россия, Западная Сибирь, Газпром нефть, Владимир Путин, Shell
﻿"Газпром нефть" получила долю Shell в бывшем совместном предприятии

﻿"Газпром нефть" стала владельцем бывшего совместного предприятия после покупки доли Shell

© Фото : предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"Московский НПЗ
Московский НПЗ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Газпром нефти"
Московский НПЗ . Архивное фото
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﻿МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", таким образом российская компания получила СП под свой контроль, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля в 50% в "Салым Петролеум Девелопмент" получена "ГПН-Ближневосточные проекты" 3 марта. Эта доля ранее принадлежала Shell. Вторые 50% у "ГПН-Салымские проекты". Таким образом, предприятие теперь полностью принадлежит "Газпром нефти".
Shell сообщала, что 22 декабря подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. В феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку.
В августе предприятие по заявлению "Газпром нефти" судом было переведено из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовано в ООО. Основанием для обращения в суд в "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.
"Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.
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ЭкономикаРоссияЗападная СибирьГазпром нефтьВладимир ПутинShell
 
 
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