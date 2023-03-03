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ВС России уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки - РИА Новости, 03.03.2023
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11:37 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/gaubitsa-1855563921.html
ВС России уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки
ВС России уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки - РИА Новости, 03.03.2023
ВС России уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки
Российские артиллеристы уничтожили в Херсоне гаубицу Д-30, из которой украинские военные обстреливали город Алешки, расположенный на противоположном берегу... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:37
2023-03-03T11:37
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в Херсоне гаубицу Д-30, из которой украинские военные обстреливали город Алешки, расположенный на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В районе Антоновки уничтожена гаубица Д-30 c расчетом и боекомплектом, потери противника составили 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что "из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Алешки". Поселок городского типа Антоновка входит в херсонскую городскую агломерацию. По словам источника, накануне в другом районе Херсона артиллерийским огнем в районе Дачного поселка в херсонском районе Остров российские силы уничтожили 120 миллиметровый миномет вместе с боекомплектом и расчетом из 6 украинских военных.
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Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки

Российские артиллеристы уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости
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Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в Херсоне гаубицу Д-30, из которой украинские военные обстреливали город Алешки, расположенный на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В районе Антоновки уничтожена гаубица Д-30 c расчетом и боекомплектом, потери противника составили 5 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что "из этой гаубицы велся огонь по гражданской инфраструктуре города Алешки".
Поселок городского типа Антоновка входит в херсонскую городскую агломерацию.
По словам источника, накануне в другом районе Херсона артиллерийским огнем в районе Дачного поселка в херсонском районе Остров российские силы уничтожили 120 миллиметровый миномет вместе с боекомплектом и расчетом из 6 украинских военных.
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ХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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