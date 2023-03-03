https://ria.ru/20230303/g20-1855527639.html

Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"

Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки" - РИА Новости, 03.03.2023

Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"

Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:02

2023-03-03T09:02

2023-03-03T11:22

россия

политика

евросоюз

жозеп боррель

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар — РИА Новости. Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, не так ли?" — сказал он на конференции Raisina Dialogue, отвечая на вопрос журналиста.Боррель призвал "сохранять манеру говорить или по, крайней мере, слушать"."Если не говорить, то хотя бы слушать других и говорить правду на встречах G20, на (встречах. — Прим. ред.) G7. <...> Важно, чтобы мы могли сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны. И мы должны сохранить эту возможность", — добавил глава евродипломатии.Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран — членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230208/evropa-1850413946.html

https://ria.ru/20230105/sammit-1843166131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, политика, евросоюз, жозеп боррель, большая двадцатка