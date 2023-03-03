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Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки" - РИА Новости, 03.03.2023
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09:02 03.03.2023 (обновлено: 11:22 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/g20-1855527639.html
Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"
Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки" - РИА Новости, 03.03.2023
Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"
Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:02
2023-03-03T11:22
россия
политика
евросоюз
жозеп боррель
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар — РИА Новости. Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, не так ли?" — сказал он на конференции Raisina Dialogue, отвечая на вопрос журналиста.Боррель призвал "сохранять манеру говорить или по, крайней мере, слушать"."Если не говорить, то хотя бы слушать других и говорить правду на встречах G20, на (встречах. — Прим. ред.) G7. &lt;...&gt; Важно, чтобы мы могли сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны. И мы должны сохранить эту возможность", — добавил глава евродипломатии.Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран — членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230208/evropa-1850413946.html
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россия, политика, евросоюз, жозеп боррель, большая двадцатка
Россия, Политика, Евросоюз, Жозеп Боррель, Большая двадцатка
Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"

Боррель: исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар — РИА Новости. Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, не так ли?" — сказал он на конференции Raisina Dialogue, отвечая на вопрос журналиста.
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Боррель призвал "сохранять манеру говорить или по, крайней мере, слушать".
"Если не говорить, то хотя бы слушать других и говорить правду на встречах G20, на (встречах. — Прим. ред.) G7. <...> Важно, чтобы мы могли сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны. И мы должны сохранить эту возможность", — добавил глава евродипломатии.
Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран — членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
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