Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"
Боррель: исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар — РИА Новости. Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, не так ли?" — сказал он на конференции Raisina Dialogue, отвечая на вопрос журналиста.
Боррель призвал "сохранять манеру говорить или по, крайней мере, слушать".
"Если не говорить, то хотя бы слушать других и говорить правду на встречах G20, на (встречах. — Прим. ред.) G7. <...> Важно, чтобы мы могли сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны. И мы должны сохранить эту возможность", — добавил глава евродипломатии.
Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран — членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.