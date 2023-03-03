https://ria.ru/20230303/fermery-1855557510.html

В Липецкой области появится опорный пункт фермеров

В Липецкой области появится опорный пункт фермеров - РИА Новости, 03.03.2023

В Липецкой области появится опорный пункт фермеров

Силами финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ разработана концепция создания опорного пункта фермеров для развития сельскохозяйственных... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:17

2023-03-03T11:17

2023-03-03T11:17

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

россия

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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Силами финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ разработана концепция создания опорного пункта фермеров для развития сельскохозяйственных предприятий Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, регион заинтересован в сотрудничестве с госкомпанией ДОМ.РФ в реализации проектов комплексного развития территорий и арендного жилья.Артамонов отметил, что в районах началась работа по профориентации студентов и школьников. Они встречаются со специалистами различных отраслей, посещают предприятия, на занятиях осваивают отдельные навыки профессиональной деятельности. В настоящее время формируются новые программы обучения в средних специальных учебных заведениях с учётом современных технологий, которые используются в сельском хозяйстве, и востребованности специальностей в агропромышленном комплексе."Мы должны создать такие условия в регионе, чтобы молодежь и нужные нашей экономике и социальной сфере специалисты не хотели отсюда уезжать. Для этого нужно выяснить, что мотивирует их жить и строить карьеру в других местах, и добиться того, чтобы у нас было лучше", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html

липецкая область

россия

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, россия