https://ria.ru/20230303/fermery-1855557510.html
В Липецкой области появится опорный пункт фермеров
В Липецкой области появится опорный пункт фермеров - РИА Новости, 03.03.2023
В Липецкой области появится опорный пункт фермеров
Силами финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ разработана концепция создания опорного пункта фермеров для развития сельскохозяйственных... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:17
2023-03-03T11:17
2023-03-03T11:17
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
россия
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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Силами финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ разработана концепция создания опорного пункта фермеров для развития сельскохозяйственных предприятий Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, регион заинтересован в сотрудничестве с госкомпанией ДОМ.РФ в реализации проектов комплексного развития территорий и арендного жилья.Артамонов отметил, что в районах началась работа по профориентации студентов и школьников. Они встречаются со специалистами различных отраслей, посещают предприятия, на занятиях осваивают отдельные навыки профессиональной деятельности. В настоящее время формируются новые программы обучения в средних специальных учебных заведениях с учётом современных технологий, которые используются в сельском хозяйстве, и востребованности специальностей в агропромышленном комплексе."Мы должны создать такие условия в регионе, чтобы молодежь и нужные нашей экономике и социальной сфере специалисты не хотели отсюда уезжать. Для этого нужно выяснить, что мотивирует их жить и строить карьеру в других местах, и добиться того, чтобы у нас было лучше", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия
ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Силами финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ разработана концепция создания опорного пункта фермеров для развития сельскохозяйственных предприятий Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, регион заинтересован в сотрудничестве с госкомпанией ДОМ.РФ в реализации проектов комплексного развития территорий и арендного жилья.
Артамонов отметил, что в районах началась работа по профориентации студентов и школьников. Они встречаются со специалистами различных отраслей, посещают предприятия, на занятиях осваивают отдельные навыки профессиональной деятельности. В настоящее время формируются новые программы обучения в средних специальных учебных заведениях с учётом современных технологий, которые используются в сельском хозяйстве, и востребованности специальностей в агропромышленном комплексе.
"Мы должны создать такие условия в регионе, чтобы молодежь и нужные нашей экономике и социальной сфере специалисты не хотели отсюда уезжать. Для этого нужно выяснить, что мотивирует их жить и строить карьеру в других местах, и добиться того, чтобы у нас было лучше", – сказал Артамонов
.
Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей