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На Украине усилили защиту энергообъектов

На Украине усилили защиту энергообъектов - РИА Новости, 03.03.2023

На Украине усилили защиту энергообъектов

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу об усилении защиты энергообъектов в стране. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:44

2023-03-03T17:44

2023-03-03T18:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в пятницу об усилении защиты энергообъектов в стране. "На протяжении весны и лета мы уже разработали соответствующие проекты защиты: от бетонных укрытий до помещения под землю на достаточный уровень, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить сеть распределительных станций. Мы эту работу будем вести на протяжении года, готовясь к следующему отопительному сезону", - сказал он на пресс-конференции. По словам Шмыгаля, будут предприниматься технологические меры, чтобы защитить генерирующие установки, которые производят электроэнергию. "Некоторые из них уже осуществляются. На многих станциях, которые генерируют электричество и даже тепло для больших городов, уже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20230223/vosstanovlenie-1854005325.html

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в мире, украина, харьков, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф