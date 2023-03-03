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Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 03.03.2023 (обновлено: 13:15 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/energodar-1855603317.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:02
2023-03-03T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы УГИЛ произвели обстрел из тяжёлой артиллерии натовского образца. Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
энергодар
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происшествия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Энергодар

Член ВГА Рогов сообщил о семи прилетах снарядов в районе промзоны рядом с Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы УГИЛ произвели обстрел из тяжёлой артиллерии натовского образца. Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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