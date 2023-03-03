https://ria.ru/20230303/energodar-1855603317.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:02

2023-03-03T13:02

2023-03-03T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2751f0637393bc4dbb13eb953972b02.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы УГИЛ произвели обстрел из тяжёлой артиллерии натовского образца. Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины