https://ria.ru/20230303/energodar-1855603317.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:02
2023-03-03T13:02
2023-03-03T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2751f0637393bc4dbb13eb953972b02.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар из натовской артиллерии, в районе промзоны рядом с ЗАЭС было не менее семи прилетов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы УГИЛ произвели обстрел из тяжёлой артиллерии натовского образца. Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cff62f3d6cfd9a1af6404d2a200d4c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Энергодар
Член ВГА Рогов сообщил о семи прилетах снарядов в районе промзоны рядом с Запорожской АЭС