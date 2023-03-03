https://ria.ru/20230303/energetika-1855537721.html
Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад
Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад - РИА Новости, 03.03.2023
Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад
Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на западные страны, заявил в пятницу глава МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:13
2023-03-03T10:13
2023-03-03T10:37
экономика
россия
китай
индия
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на западные страны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось - это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", - сказал Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели. Таким стал ответ российского министра на вопрос о том, как конфликт на Украине повлиял на российскую энергетическую политику."И энергетическая политика России впредь будет ориентирована на надежных партнеров, на тех кому можно доверять. Индия и Китай, конечно же, среди них", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20230303/gazoprovod-1855539614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, индия, сергей лавров
Экономика, Россия, Китай, Индия, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад
Лавров: Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров