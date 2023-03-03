https://ria.ru/20230303/energetika-1855537721.html

Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад

Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад - РИА Новости, 03.03.2023

Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад

Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на западные страны, заявил в пятницу глава МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:13

2023-03-03T10:13

2023-03-03T10:37

экономика

россия

китай

индия

сергей лавров

специальная военная операция на украине

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на западные страны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. И если в двух словах описать, что изменилось - это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе", - сказал Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели. Таким стал ответ российского министра на вопрос о том, как конфликт на Украине повлиял на российскую энергетическую политику."И энергетическая политика России впредь будет ориентирована на надежных партнеров, на тех кому можно доверять. Индия и Китай, конечно же, среди них", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20230303/gazoprovod-1855539614.html

россия

китай

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, индия, сергей лавров