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В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023
В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Енакиево украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:34
2023-03-03T10:34
2023-03-03T10:34
специальная военная операция на украине
происшествия
енакиево
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Енакиево украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Енакиево: по ул. Шевченко, 13 пострадала женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В четверг мэр Енакиево Роман Храменков сообщал, что в районе города работает противовоздушная оборона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, енакиево, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР: женщина пострадала при обстреле Енакиево 2 марта со стороны ВСУ