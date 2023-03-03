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В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023

В Енакиево женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Женщина пострадала при обстреле Енакиево украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:34

2023-03-03T10:34

2023-03-03T10:34

специальная военная операция на украине

происшествия

енакиево

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Енакиево украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Енакиево: по ул. Шевченко, 13 пострадала женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В четверг мэр Енакиево Роман Храменков сообщал, что в районе города работает противовоздушная оборона.

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донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, енакиево, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины