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В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/donbass-1855620252.html
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское - РИА Новости, 03.03.2023
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:52
2023-03-03T13:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. В штабе добавили, что украинские войска атаковали Никольское. В результате обстрела пострадала женщина.
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское

Представительство ДНР: мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и села Никольское

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
В штабе добавили, что украинские войска атаковали Никольское. В результате обстрела пострадала женщина.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 марта, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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