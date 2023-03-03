https://ria.ru/20230303/donbass-1855620252.html

В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское

В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское - РИА Новости, 03.03.2023

В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:52

2023-03-03T13:52

2023-03-03T13:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. В штабе добавили, что украинские войска атаковали Никольское. В результате обстрела пострадала женщина.

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины