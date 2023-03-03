https://ria.ru/20230303/donbass-1855620252.html
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское - РИА Новости, 03.03.2023
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:52
2023-03-03T13:52
2023-03-03T13:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка и села Никольское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. В штабе добавили, что украинские войска атаковали Никольское. В результате обстрела пострадала женщина.
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка и села Никольское
Представительство ДНР: мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка и села Никольское