https://ria.ru/20230303/dolgi-1855629218.html
Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате
Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате - РИА Новости, 03.03.2023
Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате
Судебные приставы в 2022 году взыскали с работодателей в пользу сотрудников 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате, сообщила пресс-служба ФССП России. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:21
2023-03-03T14:21
2023-03-03T14:24
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Судебные приставы в 2022 году взыскали с работодателей в пользу сотрудников 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате, сообщила пресс-служба ФССП России. "В результате мер, принимаемых судебными приставами-исполнителями, задолженность по заработной плате взыскана полностью или частично в рамках более 80,6% исполнительных производств. Взысканная сумма составила 6,6 миллиарда рублей", - сказали в ведомстве. По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 февраля составила 798,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Общество, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате
ФССП: российские приставы взыскали 6,6 миллиарда рублей зарплатных долгов в 2022 году
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Судебные приставы в 2022 году взыскали с работодателей в пользу сотрудников 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате, сообщила пресс-служба ФССП России.
"В результате мер, принимаемых судебными приставами-исполнителями, задолженность по заработной плате взыскана полностью или частично в рамках более 80,6% исполнительных производств. Взысканная сумма составила 6,6 миллиарда рублей", - сказали в ведомстве.
По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 февраля составила 798,9 миллиона рублей.
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