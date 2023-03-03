https://ria.ru/20230303/dolgi-1855629218.html

Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате

Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате - РИА Новости, 03.03.2023

Российские приставы за год взыскали 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате

Судебные приставы в 2022 году взыскали с работодателей в пользу сотрудников 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате, сообщила пресс-служба ФССП России. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:21

2023-03-03T14:21

2023-03-03T14:24

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Судебные приставы в 2022 году взыскали с работодателей в пользу сотрудников 6,6 миллиарда рублей долгов по зарплате, сообщила пресс-служба ФССП России. "В результате мер, принимаемых судебными приставами-исполнителями, задолженность по заработной плате взыскана полностью или частично в рамках более 80,6% исполнительных производств. Взысканная сумма составила 6,6 миллиарда рублей", - сказали в ведомстве. По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 февраля составила 798,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230221/zarplata-1853420546.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия