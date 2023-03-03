https://ria.ru/20230303/dnr-1855525035.html

В ДНР за сутки один человек погиб из-за украинских обстрелов

В ДНР за сутки один человек погиб из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 03.03.2023

В ДНР за сутки один человек погиб из-за украинских обстрелов

Один мирный житель погиб и один получил ранение за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:28

2023-03-03T08:28

2023-03-03T08:28

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Один мирный житель погиб и один получил ранение за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00:00 2 марта до 00:00 3 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 и получил ранение ещё 1 мирный житель", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. В четверг сообщалось, что за сутки при обстрелах в ДНР ранены двое мирных жителей.

https://ria.ru/20230303/donetsk-1855523939.html

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, украина, происшествия