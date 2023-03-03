Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/diskreditatsiya-1855666635.html
В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО
В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2023
В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что необходима ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, которые работают в зоне спецоперации,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:03
2023-03-03T16:03
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что необходима ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, которые работают в зоне спецоперации, наравне с ответственностью за подобные действия в отношении ее участников. Госдума в четверг приняла поправки, предлагающие ввести уголовную ответственность в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до пяти миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них. "Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО, согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности, возложенной на сотрудников ВС РФ", - заявил Хамзаев. Политик добавил, что журналисты должны иметь "информационный иммунитет" от травли, давления и критики из-за своей профессиональной деятельности.
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО

Депутат Хамзаев предложил наказывать за дискредитацию журналистов, работающих в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что необходима ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, которые работают в зоне спецоперации, наравне с ответственностью за подобные действия в отношении ее участников.
Госдума в четверг приняла поправки, предлагающие ввести уголовную ответственность в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до пяти миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них.
"Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО, согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности, возложенной на сотрудников ВС РФ", - заявил Хамзаев.
Политик добавил, что журналисты должны иметь "информационный иммунитет" от травли, давления и критики из-за своей профессиональной деятельности.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Саратовский суд арестовал украинца по обвинению в дискредитации ВС России
16 февраля, 13:51
 
ОбществоРоссияСултан ХамзаевГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала