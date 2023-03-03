https://ria.ru/20230303/diskreditatsiya-1855666635.html

В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО

В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2023

В ГД предложили наказывать за фейки о журналистах, работающих в зоне СВО

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что необходима ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, которые работают в зоне спецоперации,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:03

2023-03-03T16:03

2023-03-03T16:03

общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что необходима ответственность за дискредитацию и фейки о журналистах, которые работают в зоне спецоперации, наравне с ответственностью за подобные действия в отношении ее участников. Госдума в четверг приняла поправки, предлагающие ввести уголовную ответственность в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до пяти миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них. "Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО, согласованы с министерством обороны РФ, содействуют в информационной деятельности, возложенной на сотрудников ВС РФ", - заявил Хамзаев. Политик добавил, что журналисты должны иметь "информационный иммунитет" от травли, давления и критики из-за своей профессиональной деятельности.

https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html

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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, вооруженные силы рф