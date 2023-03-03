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Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2023
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03:09 03.03.2023 (обновлено: 10:30 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html
Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР
Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2023
Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР
Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T03:09
2023-03-03T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
россия
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах", — рассказал агентству командир подразделения с позывным "Самара". По его словам, боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением. Собеседник агентства отметил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров, и боевики ежедневно пытаются ближе подойти к позициям России. Но, подчеркнул десантник, их удается засечь еще на подходах, поскольку разведка с наблюдательных постов и воздуха не прекращается.
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Российский десантник о пресечении попытки прорыва противника в ЛНР
Российский десантник о пресечении попытки прорыва противника в ЛНР
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безопасность, в мире, россия, лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Россия, ЛНР
Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах", — рассказал агентству командир подразделения с позывным "Самара".
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По его словам, боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением.
«

"Противник разбежался разрозненными группами по лесу. Также, вычисляя противника с воздуха, расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику и в дальнейшем уже сосредоточенным огнем РПГ (гранатомет) и стрелкового оружия был уничтожен", — добавил десантник.

Собеседник агентства отметил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров, и боевики ежедневно пытаются ближе подойти к позициям России. Но, подчеркнул десантник, их удается засечь еще на подходах, поскольку разведка с наблюдательных постов и воздуха не прекращается.
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