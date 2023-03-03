https://ria.ru/20230303/desantniki-1855513192.html

Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР

Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2023

Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T03:09

2023-03-03T03:09

2023-03-03T10:30

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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах", — рассказал агентству командир подразделения с позывным "Самара". По его словам, боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением. Собеседник агентства отметил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров, и боевики ежедневно пытаются ближе подойти к позициям России. Но, подчеркнул десантник, их удается засечь еще на подходах, поскольку разведка с наблюдательных постов и воздуха не прекращается.

https://ria.ru/20230303/artobstrel-1855507176.html

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Российский десантник о пресечении попытки прорыва противника в ЛНР Российский десантник о пресечении попытки прорыва противника в ЛНР 2023-03-03T03:09 true PT4M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, в мире, россия, лнр