https://ria.ru/20230303/deklaratsiya-1855689236.html

Киев и Рига подписали документ о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО

Киев и Рига подписали документ о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 03.03.2023

Киев и Рига подписали документ о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский заявил о подписании с президентом Латвии Эгилсом Левитсом совместной декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:54

2023-03-03T16:54

2023-03-03T16:54

в мире

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владимир зеленский

эгилс левитс

евросоюз

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подписании с президентом Латвии Эгилсом Левитсом совместной декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. "Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский с Левитсом прибыли в пятницу во Львов, где возложили цветы к могилам украинских военных. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html

https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html

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в мире, украина, латвия, львов, владимир зеленский, эгилс левитс, евросоюз