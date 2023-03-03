Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти Чавеса
Лавров заявил, что Россия всегда будет помнить экс-президента Венесуэлы Чавеса
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия всегда будет помнить об экс-президенте Венесуэлы Уго Чавесе, он оставался гражданином своей страны и Латинской Америки, отдавшим много сил для отстаивания ее интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с десятилетием со дня кончины венесуэльского лидера. Видеообращение министра опубликовано на сайте российского МИД.
Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
Лавров напомнил, что Чавес неоднократно бывал в России и был "близким и добрым другом нашей страны". "Помимо личных отношений с президентом России Владимиром Путиным вызывал огромную симпатию среди всех наших граждан. Память о нём будем хранить всегда", - добавил министр.
"Несколько раз имел честь общаться с ним. Подтверждаю, что контакты с этим человеком оставляют глубокое впечатление от тех устоев и принципов, которые он продвигал всю свою жизнь на международной арене. При этом он оставался земным человеком, гражданином своей страны и Латинской Америки, объединению и отстаиванию интересов которой, он отдал так много сил. Мы всегда будем помнить об Уго Чавесе", - подчеркнул Лавров.
Министр охарактеризовал венесуэльского лидера как харизматичную личность и последовательного сторонника равноправия в международных делах. "Уго Чавес неоднократно занимал твёрдую позицию в своих публичных выступлениях, в деятельности на международной арене в пользу необходимости уважения принципов Устава ООН и недопустимости подчинения одних стран диктату и монополии других. Хорошо помним, как он выступал в ООН, с какой пламенной страстью он излагал свои мысли и как широко его принимали даже те, кто не соглашался с ним. Даже противники Уго Чавеса признавали масштаб его личности", - отметил Лавров.
"Убеждён, что он заложил один из важнейших камней в фундамент латиноамериканской солидарности, который сейчас проявляется и в деятельности СЕЛАК, и в инициативе его приемника, президента Николаса Мадуро, который призвал Латинскую Америку и страны Карибского бассейна выступать сплочёнными на международной арене в русле концепции, которую он назвал "Большая Родина", - заявил министр.