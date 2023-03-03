https://ria.ru/20230303/chaves-1855739954.html

Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти Чавеса

Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти Чавеса - РИА Новости, 03.03.2023

Лавров записал видеообращение к десятой годовщине смерти Чавеса

Россия всегда будет помнить об экс-президенте Венесуэлы Уго Чавесе, он оставался гражданином своей страны и Латинской Америки, отдавшим много сил для... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:54

2023-03-03T18:54

2023-03-03T18:54

политика

венесуэла

россия

уго чавес (политик)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28561/34/285613467_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c887ce8039ffc1bc75b67555ce9aac1f.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия всегда будет помнить об экс-президенте Венесуэлы Уго Чавесе, он оставался гражданином своей страны и Латинской Америки, отдавшим много сил для отстаивания ее интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с десятилетием со дня кончины венесуэльского лидера. Видеообращение министра опубликовано на сайте российского МИД. Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы. Лавров напомнил, что Чавес неоднократно бывал в России и был "близким и добрым другом нашей страны". "Помимо личных отношений с президентом России Владимиром Путиным вызывал огромную симпатию среди всех наших граждан. Память о нём будем хранить всегда", - добавил министр. "Несколько раз имел честь общаться с ним. Подтверждаю, что контакты с этим человеком оставляют глубокое впечатление от тех устоев и принципов, которые он продвигал всю свою жизнь на международной арене. При этом он оставался земным человеком, гражданином своей страны и Латинской Америки, объединению и отстаиванию интересов которой, он отдал так много сил. Мы всегда будем помнить об Уго Чавесе", - подчеркнул Лавров. Министр охарактеризовал венесуэльского лидера как харизматичную личность и последовательного сторонника равноправия в международных делах. "Уго Чавес неоднократно занимал твёрдую позицию в своих публичных выступлениях, в деятельности на международной арене в пользу необходимости уважения принципов Устава ООН и недопустимости подчинения одних стран диктату и монополии других. Хорошо помним, как он выступал в ООН, с какой пламенной страстью он излагал свои мысли и как широко его принимали даже те, кто не соглашался с ним. Даже противники Уго Чавеса признавали масштаб его личности", - отметил Лавров. "Убеждён, что он заложил один из важнейших камней в фундамент латиноамериканской солидарности, который сейчас проявляется и в деятельности СЕЛАК, и в инициативе его приемника, президента Николаса Мадуро, который призвал Латинскую Америку и страны Карибского бассейна выступать сплочёнными на международной арене в русле концепции, которую он назвал "Большая Родина", - заявил министр.

https://ria.ru/20220804/chaves-1807282160.html

https://ria.ru/20220709/sblizhenie-1801364554.html

https://ria.ru/20220603/gegemoniya-1792767614.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, венесуэла, россия, уго чавес (политик), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)