https://ria.ru/20230303/bryansk-1855731517.html

Районные власти помогут семье брянского мальчика, спасшего двух девочек

Районные власти помогут семье брянского мальчика, спасшего двух девочек - РИА Новости, 03.03.2023

Районные власти помогут семье брянского мальчика, спасшего двух девочек

Администрация Климовского района Брянской области окажет помощь многодетной семье мальчика Федора, героически спасшего двух школьниц при нападении украинских... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:23

2023-03-03T18:23

2023-03-03T18:23

происшествия

климовский район

брянская область

украина

россия

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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Администрация Климовского района Брянской области окажет помощь многодетной семье мальчика Федора, героически спасшего двух школьниц при нападении украинских диверсантов на приграничные села Брянской области, сообщили РИА Новости в администрации Климовского района. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Раненному в лопатку ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек. Сейчас мальчик в больнице, успешно прооперирован. В администрации Климовского района, отвечая на вопрос, заявили, что помощь семье Федора обязательно окажут. "Однозначно. Всё, и по потребностям, и по технике. Вот сегодня должны были их посещать, но мать уехала к сыну, поэтому сегодня нет. А так вообще да", - рассказали в районной администрации. Там уточнили, что в семье Федора шесть детей, включая самого мальчика. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.

https://ria.ru/20230303/malchik-1855701917.html

https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html

климовский район

брянская область

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, климовский район, брянская область, украина, россия