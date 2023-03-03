https://ria.ru/20230303/bryansk-1855629639.html
Брянские власти помогают всем пострадавшим от украинских диверсантов
Брянские власти помогают всем пострадавшим от украинских диверсантов - РИА Новости, 03.03.2023
Брянские власти помогают всем пострадавшим от украинских диверсантов
Власти оказывают всестороннюю помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:24
2023-03-03T14:24
2023-03-03T14:35
брянская область
происшествия
александр богомаз
климовский район
украина
россия
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БРЯНСК, 3 мар- РИА Новости. Власти оказывают всестороннюю помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор региона Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела погибли два жителя, был ранен ребенок - 10-летний Федор. Позднее губернатор сообщил, что ребенок успешно прооперирован и находится под наблюдением врачей."Мы оказываем помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов, каждой семье. Сейчас в Климовском районе работают мои заместители. Они встретятся с жителями, а также навестят семьи пострадавших и сделают все, чтобы оказать им необходимую помощь. И родным Фёдора будет оказана всесторонняя помощь, мы с его мамой постоянно на связи!" - говорится в сообщении.В пятницу губернатор навестил ребенка и пожелал ему скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20230303/bryansk-1855587257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, происшествия, александр богомаз, климовский район, украина, россия
Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Климовский район, Украина, Россия
Брянские власти помогают всем пострадавшим от украинских диверсантов
Брянский губернатор Богомаз заявил о помощи всем пострадавшим от украинских диверсантов