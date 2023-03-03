https://ria.ru/20230303/bolgariya-1855524238.html

В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией

В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией - РИА Новости, 03.03.2023

В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ "избавиться от оккупации НАТО". РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:24

2023-03-03T08:24

2023-03-03T08:24

в мире

болгария

россия

иван абажер

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732987751_0:225:3076:1955_1920x0_80_0_0_911a4f1fbd8cc062145445ee3fcbac12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ "избавиться от оккупации НАТО". По его словам, Россию и Болгарию связывают тысячи незримых исторических и духовных нитей. "Свобода и независимость Болгарии стала возможна именно благодаря героизму русского солдата, который освобождал болгарский народ сначала от турецкого ига, а затем – фашисткой оккупации. Только Россия всегда уважительно относилась к суверенитету Болгарии, в отличие от западных стран, которые хотят видеть во власти прирученных политиков, готовых продать национальные интересы страны во имя геополитических интересов США", - подчеркнул Абажер. Он рассказал, что в Крыму в пятницу стартуют ряд культурных мероприятий и международная конференция, посвященная 145-й годовщине победы в Русско-турецкой войне и Дню освобождения Болгарии от османского ига.

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

болгария

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, россия, иван абажер, республика крым