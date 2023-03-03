https://ria.ru/20230303/bolgariya-1855524238.html
В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией
В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией - РИА Новости, 03.03.2023
В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ "избавиться от оккупации НАТО". РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:24
2023-03-03T08:24
2023-03-03T08:24
в мире
болгария
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иван абажер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ "избавиться от оккупации НАТО". По его словам, Россию и Болгарию связывают тысячи незримых исторических и духовных нитей. "Свобода и независимость Болгарии стала возможна именно благодаря героизму русского солдата, который освобождал болгарский народ сначала от турецкого ига, а затем – фашисткой оккупации. Только Россия всегда уважительно относилась к суверенитету Болгарии, в отличие от западных стран, которые хотят видеть во власти прирученных политиков, готовых продать национальные интересы страны во имя геополитических интересов США", - подчеркнул Абажер. Он рассказал, что в Крыму в пятницу стартуют ряд культурных мероприятий и международная конференция, посвященная 145-й годовщине победы в Русско-турецкой войне и Дню освобождения Болгарии от османского ига.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, иван абажер, республика крым
В мире, Болгария, Россия, Иван Абажер, Республика Крым
В Крыму напомнили Болгарии об исторических и духовных связях с Россией
В Крыму призвали болгар избавиться от оккупации НАТО и вернуться к историческим истокам
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ "избавиться от оккупации НАТО".
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"Мы призываем болгарский народ и элиты избавиться от оккупации НАТО и вернуться к своим историческим истокам. Весь мир видит, к чему привело присмыкание Украины перед США, которые превратили украинскую территорию в плацдарм для борьбы с Россией", - сказал Абажер РИА Новости.
По его словам, Россию и Болгарию связывают тысячи незримых исторических и духовных нитей.
"Свобода и независимость Болгарии стала возможна именно благодаря героизму русского солдата, который освобождал болгарский народ сначала от турецкого ига, а затем – фашисткой оккупации. Только Россия всегда уважительно относилась к суверенитету Болгарии, в отличие от западных стран, которые хотят видеть во власти прирученных политиков, готовых продать национальные интересы страны во имя геополитических интересов США", - подчеркнул Абажер.
Он рассказал, что в Крыму в пятницу стартуют ряд культурных мероприятий и международная конференция, посвященная 145-й годовщине победы в Русско-турецкой войне и Дню освобождения Болгарии от османского ига.
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