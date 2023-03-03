https://ria.ru/20230303/bezopasnost-1855683641.html
В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка
В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 03.03.2023
В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка
Обстановка в населенном пункте Климово, одноименном районном центре, где накануне действовала украинская ДРГ, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:40
2023-03-03T16:40
2023-03-03T16:40
климовский район
брянская область
безопасность
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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Обстановка в населенном пункте Климово, одноименном районном центре, где накануне действовала украинская ДРГ, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. В районном центре Климово на улицах обстановка спокойная, при этом заметно силовое усиление - по городу встречаются автомобили силовых структур, на входах в административные здания дежурят вооруженные силовики. На выездах из Климово в сторону населенных пунктов у государственной границы, включая Сушаны, Любечане, Брахлов, где действовали украинские диверсанты, установлены блокпосты силовиков. Доступа в эти села без спецпропуска на приграничные территории нет.
https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html
климовский район
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климовский район, брянская область, безопасность
Климовский район, Брянская область, Безопасность
В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка
Обстановка в Климовском районе, где накануне действовала украинская ДРГ, спокойная
КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Обстановка в населенном пункте Климово, одноименном районном центре, где накануне действовала украинская ДРГ, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с мест событий.
В районном центре Климово на улицах обстановка спокойная, при этом заметно силовое усиление - по городу встречаются автомобили силовых структур, на входах в административные здания дежурят вооруженные силовики.
На выездах из Климово в сторону населенных пунктов у государственной границы, включая Сушаны, Любечане, Брахлов, где действовали украинские диверсанты, установлены блокпосты силовиков. Доступа в эти села без спецпропуска на приграничные территории нет.
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