https://ria.ru/20230303/bezopasnost-1855683641.html

В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка

В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 03.03.2023

В Климовском районе Брянской области сохраняется спокойная обстановка

Обстановка в населенном пункте Климово, одноименном районном центре, где накануне действовала украинская ДРГ, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:40

2023-03-03T16:40

2023-03-03T16:40

климовский район

брянская область

безопасность

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КЛИМОВО (Брянская область), 3 мар - РИА Новости. Обстановка в населенном пункте Климово, одноименном районном центре, где накануне действовала украинская ДРГ, спокойная, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. В районном центре Климово на улицах обстановка спокойная, при этом заметно силовое усиление - по городу встречаются автомобили силовых структур, на входах в административные здания дежурят вооруженные силовики. На выездах из Климово в сторону населенных пунктов у государственной границы, включая Сушаны, Любечане, Брахлов, где действовали украинские диверсанты, установлены блокпосты силовиков. Доступа в эти села без спецпропуска на приграничные территории нет.

https://ria.ru/20230303/geroy-1855653420.html

климовский район

брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

климовский район, брянская область, безопасность